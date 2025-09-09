En medio del juicio del siglo, Manchester City y la Premier League pactan un acuerdo histórico

El Juicio del Siglo todavía debe esperar. Mientras tanto Manchester City sigue acumulando victorias en los despachos contra la Premier League de Inglaterra. A lo largo de las últimas horas, tanto el club de Pep Guardiola como el máximo regidor del fútbol británico anunciaron un acuerdo en relación con las normas de patrocinios del certamen. Se trata de un pacto histórico. También de uno que modificará para siempre los presupuestos de cualquiera de los miembros de la máxima categoría del balompié inglés.

Esta historia comienza con Etihad Airways queriendo invertir 1.150 millones de libras en Manchester City. Todo ello por medio de un acuerdo de patrocinio hasta el verano del año 2030 que rápidamente fue interceptado por la Premier League. Se habló de un acuerdo donde ni mucho menos se cumplían los valores de mercado alrededor de una inyección de dinero de dichas. También se apuntaba a que el club inglés y la compañía, propiedades del mismo fondo de inversión, estaban inflando los presupuestos alrededor de la operación para conseguir mayores beneficios en ítems como el Fair Play Financiero. Victoria del City hasta aquí

“La Premier League y el Manchester City han llegado a un acuerdo en relación con el arbitraje iniciado por el club a principios de este año con respecto a las Reglas de Transacciones entre Partes Asociadas (APT) de la Premier League y, como resultado, las partes han acordado dar por concluido el procedimiento”, comunicado de ambas partes para dejar en claro el acuerdo que en este momento apunta a que finalmente la compañía Etihad Airways puede invertir dichas cantidades sin mayores problemas en el club skyblue.

¿Qué consecuencias podría traer esto para el resto del certamen? Pues que a partir de este momento todos los clubes de la Premier League tendrán precedentes a favor para firmar acuerdos con compañías que hagan partes del mismo fondo de inversión o dueños de sus respectivos clubes. Las APT ya no serán un dolor de cabeza para un Manchester City que en este momento sigue esperando por el Juicio del Siglo mientras inyecta un capital de Oriente Medio que será vital para seguir reformando una plantilla que viene de firmar la peor temporada bajo el mando de Pep Guardiola en prácticamente 10 años. Las reacciones alrededor del veredicto en Inglaterra señalan una clara derrota de la patronal.

Etihad ya podrá invertir de nuevo en Manchester City de Guardiola: GETTY

Diferentes medios de comunicación en Inglaterra analizan un veredicto y acuerdo que ni mucho menos ven positivo para la transparencia del certamen. La Premier League viene recibiendo cada vez más dinero de diferentes destinos del planeta y con menores filtros que en otros años. La llegada de Arabia Saudita a Newcastle, defendida por el propio torneo como una legal y que nada tenía que ver con la familia real de dicho país, es apenas el primero de los grandes debates que se encuentran abiertos en un torneo donde todavía queda esperar por el veredicto que puede decidir el futuro del equipo de Guardiola.

¿Cuándo sale el fallo del Juicio del Siglo?

Desde hace dos años que tanto Manchester City como la Premier League se encuentran en manos de tribunales independientes. La trama es difícil y apunta a un total de hasta 115 posibles violaciones del Fair Play financiero que podrían acarrear sanciones históricas para el club. De momento todavía no se tienen nuevas fechas alrededor del fallo final después de que se filtrase prácticamente 12 meses atrás en el tiempo que la medida debía llegar en el verano de este año 2025.

Se espera que tanto Manchester City como la Premier League apelen la decisión del tribunal independiente. Todo en caso de que su fallo no termine de ir a favor de sus intereses. Portales como The Athletic o The Times señalan al mes de noviembre de este año como el momento donde deberíamos tener más novedades oficiales alrededor de las fechas para conocer el destino de un juicio que cambiará para siempre la historia del fútbol británico.

