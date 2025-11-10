Lo primero que dijo Guardiola tras golear al Liverpool en su partido número 1000 como entrenador

Manchester City ha vuelto. La goleada frente al Liverpool confirma el buen momento de los dirigidos por Pep Guardiola y su candidatura para el título de la Premier League. Tras el devenir de una contienda que se anticipaba como más difícil en la previa, estas fueron las primeras declaraciones del catalán tras unirse al club de los entrenadores con un total de 1000 batallas oficiales al frente de una plantilla. Dentro de algunas semanas visitará el Santiago Bernabéu del Real Madrid.

“El equipo me da una buena vibración, la temporada pasada no podíamos hacer cambios como en esta. Nos afectó tener tantas bajas. Pero nunca nos rendimos y acabamos terceros. Después del Mundial en verano sentí algo. Hubo muchos motivos por los que la temporada pasada no nos fue bien, pero la gente está compitiendo y mejorando. Si seguimos así seremos capaces de luchar por títulos”, empezaba a Guardiola en un intercambio con la prensa marcado por las felicitaciones a su equipo. Por primera vez en muchos meses se ve a un Manchester City absolutamente dominador y que recuerda a los mejores equipos que tuvo Pep en Inglaterra.

Por lo pronto el catalán pide calma. Asegura que disfruta del momento de sus hombres, pero que las temporadas ni mucho menos se ganan a estas alturas del año. Considera que la lucha por el título de la Premier League será absolutamente feroz. En medio de tantos elogios y aplausos Guardiola pide calma y seguir trabajando en silencio: “No ganaremos ahora en octubre o noviembre, sino más delante. Tengo la sensación de que estamos en el buen camino. No me gustó la segunda parte contra el Bournemouth o el Dortmund, pero está bien saber en qué tenemos que mejorar. Aun así fue importante ganar esos partidos, y el resultado de hoy es fantástico”.

Son ya 1000 las batallas del que para muchos puede suponer el mejor DT de la historia. En estos aparecen 32 títulos, 716 victorias y un total de 2445 goles a favor de sus equipos. 42 partidos con Barcelona B, 247 con Fútbol Club Barcelona, 161 con Bayern Múnich y 550 con Manchester City componen el total de su millar de partidos dirigidos desde la banda. Lo mejor, esperan en el Etihad, todavía se encuentra por delante.

Fiesta total en el Etihad por los 1000 partidos de Guardiola como entrenador: GETTY

“La primera parte fue muy buena, luego nos apretaron más en la segunda. Nos olvidamos de jugar en los primeros cinco o diez minutos, pero tengo que dar las gracias a los jugadores, a mi cuerpo técnico. Fue un regalo perfecto. Fue bonito jugar contra el Liverpool y ver a Robertson, Salah y el resto de los jugadores con los que hemos tenido tantas batallas. Espero que tengamos muchas más. Fue especial también para Lijnders, que solía estar con Jürgen. Mis hijos estaban aquí, estoy muy contento”, analizaba igualmente Guardiola alrededor de un encuentro marcado por su el partido número 1000 como entrenador. Los últimos en lograrlo en cuanto a la Premier League de Inglaterra se refiere no son otros que Jürgen Klopp y Sir Alex Ferguson. Fiesta total en un Etihad donde se van a la Fecha FIFA a 4 puntos del líder Arsenal.

Publicidad

Publicidad

Jürgen Klopp felicitó a Guardiola por llegar a 1000 partidos

Fueron rivales durante años, pero también amigos lejos del verde. Jürgen Klopp se quiso unir a la fiesta por la llegada de Guardiola al club de los 1000 partidos oficiales. Dejó en claro que se trata de uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos e igualmente de que sigue disfrutando de sus equipos incluso lejos de los banquillos. La amistad entre ambos comenzó en los tiempos de Guardiola por la Bundesliga y en aquellos choques frente al Borussia Dortmund donde el propio alemán salió vencedor en cuanto al historial general se refiere.

“¡Pep, amigo mío! ¡Bienvenido al Club de los 1000! No puedo creer que parezcas tan joven y ya hayas alcanzado este hito absolutamente increíble. Probablemente no hace falta decir que yo lo alcancé hace 81 partidos, pero… ¡Probablemente sea la única vez que llegué antes que tú! Ha sido un placer y un honor enfrentarme a ti tantas veces durante nuestra carrera. Han sido los partidos más difíciles, pero también los que más he disfrutado, porque tú has sido y sigues siendo una inspiración para todos nosotros…Te deseo lo mejor, hablamos pronto, que tengas una celebración maravillosa, ¡quizás con una copa de vino tinto!”, fue el mensaje que el mejor DT que Guardiola tuviese en frente, desde sus propias palabras, le dejó tras una jornada de fiesta en el Etihad.

En síntesis

Pep Guardiola alcanzó la cifra de 1000 batallas oficiales como entrenador tras golear al Liverpool .

alcanzó la cifra de como entrenador tras golear al . El récord de Guardiola se compone de 32 títulos , 716 victorias y 2445 goles a favor de sus equipos.

se compone de , y a favor de sus equipos. Jürgen Klopp felicitó a Guardiola y le dio la “bienvenida al Club de los 1000“.

Publicidad

Publicidad

ver también Guardiola no duda: Haaland es el único capaz de tomar el relevo de Messi y Cristiano Ronaldo