Mbappé busca revancha ante Liverpool: “Toqué fondo”

El 27 de noviembre del 2024 Kylian Mbappé cambió para siempre. La derrota del Real Madrid frente al Liverpool por la primera edición de la fase de liguilla de la Champions League hizo mutar como nunca a la Bota de Oro. Aquel penalti errado enfrente de la grada más icónica de Anfield fue el primer paso para disfrutar del futbolista que en estas fechas tiene a los hombres de Xabi Alonso liderando tanto en la Copa de Europa como en LaLiga: “Toqué fondo”.

Fue la declaración de Mbappé tras fallar un penalti frente a Caoimhín Kelleher. No era ni mucho menos el primero que erraba desde los 11 pasos y en su primera temporada con un Real Madrid donde también frente a Athletic Club de Bilbao por esas fechas fallaba en una situación inmejorable. Fue su momento más crítico en un equipo de la capital española que empezaba a dar síntomas para entender que se venía un curso plagado de problemas. La película terminó con cambio de DT.

Más de 15 pérdidas de balón, un penalti errado y decenas de críticas serían el pan de los siguientes días. Mbappé no negó su crisis y en sus redes hablaría de empezar a trabajar en pro de resolver su presente. Todo ha cambiado en 12 meses y a favor de un Real Madrid que en este momento disfruta del máximo anotador fútbol español e igualmente de la pasada campaña. Esta noche frente a los reds, Kylian buscará vengar la imagen de una noche dónde tocó el suelo.

Ni siquiera ser campeón del mundo o una de las máximas figuras de este deporte le salvó en dicha jornada. Las críticas a Kylian en España y Francia no solamente mostraban la gravedad de lo ocurrido en términos deportivos para un Real Madrid que incluso llegaba a coquetear con la eliminación. Era el mejor ejemplo para entender toda la expectativa que se tenía alrededor de un fichaje que desde el año 2017 ha sido noticia en Europa: “Es evidente que Kylian Mbappé hoy no es ni la sombra del jugador que ha sido en los últimos años…Las cosas no salen como él quiere y que la crisis de confianza que sufre le devora hasta convertirse en un futbolista irreconocible…Fallar el penalti que podría haber revivido al equipo refleja sus primeros pasos en Madrid. Está a cero en los grandes partidos y esta vez no tiene coartada”.

363 días han pasado desde entonces. Mbappé marcó hasta la fecha más de 50 goles oficiales entre todas las competencias con Real Madrid e igualmente de la mano de la selección francesa. Su imagen a nivel deportivo y físico también ha mutado en favor de un proyecto que nuevamente le tiene como bandera y que intentará tomar Anfield después de lo que se entendió como el primer gran golpe de realidad en contra de la última temporada de Carlo Ancelotti. Tras aquella racha de penaltis donde el propio delantero dejó en claro que tocó fondo, buscar tomar la casa de un equipo con el que su vida siempre ha estado relacionada.

Kylian Mbappé, viejo sueño del Liverpool

“Por supuesto que estamos interesados. Kylian nos gusta, no estamos ciegos. Pero no lo vamos a fichar, no estamos en esta batalla”. Fueron reflexiones puntuales de Jürgen Klopp alrededor de la posibilidad de que Liverpool se metiese en el fichaje que tenía a Real Madrid y Paris Saint Germain compitiendo durante tantos años. No se dio nada oficial, pero el propio delantero francés reconocería que no han sido pocas las ocasiones donde han existido sondeos para llevarle a Anfield en lugar de al Bernabéu.

“He hablado con el Liverpool porque el rojo es el color favorito de mi madre y mi madre ama al Liverpool. ¿Por qué? No lo sé, pregúntele a ella (risas). Nos reunimos con ellos hace unos años, cuando estaba en el Mónaco, es un gran club… Ahora hablamos con ellos un poco, pero no mucho… Al final fue entre el Real Madrid y el PSG”, palabras del propio Mbappé sobre una entidad a la que volver a enfrentar esta noche y donde 363 días atrás tocó fondo en todos los sentidos. Va por la revancha.

