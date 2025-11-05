Los clubes ingleses aplastan 6 a 1 a los españoles en la Champions League

Real Madrid fue el último equipo en sufrir a manos de la Premier League. Todo alrededor de las enormes diferencias que se tienen en este momento entre la mejor liga del planeta y el resto de las competiciones nacionales de Europa. LaLiga cae por un global de 6 a 1 frente a la máxima categoría del fútbol británico únicamente en lo que vamos de temporada por la Champions League. Apenas Barcelona se salva de una dinámica donde Atlético de Madrid también sufre.

La victoria del Liverpool sobre la Casa Blanca de fútbol por la mínima sirve para entender lo que verdaderamente se encuentra en juego. De 7 enfrentamientos en lo que vamos de temporada entre equipos españoles e ingleses por la Champions League, los de la Premier dominan con 6 victorias y 14 goles a favor. LaLiga apenas cosecha un triunfo hasta la fecha en 90 minutos e igualmente un total de 4 goles que hacen levantar las alarmas.

Solo Barcelona con su victoria en Newcastle por 1-2 semanas atrás se salva de una estadística absolutamente inesperada años atrás. Atlético de Madrid cayó frente a tanto Arsenal como Liverpool, teniendo una dolorosa derrota en Londres por 4-0 que ya no es la última en esta tabla comparativa producto de la derrota de Real Madrid en Anfield. El triunfo de los de Mikel Arteta frente a Athletic Club de Bilbao, la caída de Villarreal frente a Tottenham como visitante y también un paso en falso del submarino amarillo frente a Manchester City como local resumen el 100% de la ecuación.

“Tenemos que aprender que cuando te aprietan, que puede pasar con la energía de su gente, no hay que conceder faltas ni córners. Nos ha faltado generar más. Ha sido un partido intenso. Al inicio del segundo tiempo ha sido la parte en la que más hemos concedido y les hemos dado más posibilidades. Es evitable. Queríamos estar más arriba y ellos tienen lanzadores y rematadores buenos. Nos han generado mucho porque hemos concedido demasiadas faltas”, comentaba el propio Xabi Alonso ayer desde Liverpool alrededor de las diferencias tanto físicas como en intensidad que se encuentran entre ambas ligas ahora mismo. Algo se rompió en los últimos años y no deja lugar a segundas interpretaciones.

Solo Barcelona ganó a los ingleses en lo que vamos de la Champions: GETTY

Durante muchos años LaLiga se comía la Premier League en este tipo de enfrentamientos. Incluso y hasta el año pasado con la victoria de Chelsea sobre Betis por la final de la Conference League, tuvieron que pasar más de 23 años desde la última derrota de un equipo español en una final de torneos UEFA. Lentamente la prioridad que han puesto los británicos en certámenes como la Champions ha ido aumentando e igualmente la diferencia competitiva, tanto física como financiera, entre ambas ligas, parece hacerse más grande.

Los próximo choques de la Premier vs. LaLiga

Restan todavía varios. En primer lugar surge el enfrentamiento que Newcastle y Athletic Club de Bilbao tendrán esta noche en Reino Unido. Para la jornada número 5 Chelsea recibirá a Barcelona. Tras ello Real Madrid será local frente a Manchester City el 10 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu.

Son los últimos grandes choques que restan alrededor de las dos mejores primeras divisiones del planeta desde hace más de una década. De momento la Premier League manda con puño de hierro y solamente una victoria de Barcelona al norte de Inglaterra saca la cara por una Liga española que cada vez se siente con menos herramientas y armas para pelear ante el músculo tanto financiero como físico de los británicos.

En síntesis

En la actual temporada de la Champions League , la Premier League domina con 6 victorias y 14 goles a favor en 7 enfrentamientos contra LaLiga.

