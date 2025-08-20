¿Se arrepintió? Guardiola abre la puerta a su continuidad en Manchester City: “Quizás renueve”

Pep Guardiola sorprende con unas declaraciones que eran absolutamente impensadas algunas semanas atrás. Tras haber afirmado que después de sus dos años de contrato que le quedan por delante en Manchester City se tomaría como mínimo un descanso, el entrenador del conjunto inglés ahora no descarta continuar al frente de un proyecto que ha gastado como nunca en lo que vamos de 2025. Las buenas sensaciones y las caras nuevas permiten soñar con mantener la hegemonía por la Premier League. Tiene contrato hasta el 2027.

“Me quedan dos años más (de contrato), quizás los prolongue otros dos años más. La pregunta es cuándo voy a parar, si este año, dentro de dos o dentro de cuatro años. Me tomaré un descanso, pero ahora me siento bien, diría yo…Me encanta esta ciudad. Cuando llevas 10 años en un lugar, es porque te sientes cómodo. No puedo pedir más. El mundo del fútbol ha sido demasiado generoso conmigo”, declaraciones de Pep en Men in Blazers. Unas que sorprenden después de una serie de reflexiones donde el propio Guardiola marcaba semanas atrás que el final de su era estaba más cerca.

Todo ello llegó en un contexto donde no nos olvidemos que Manchester City firmó su peor temporada de la mano del catalán. Se superaron únicamente los 70 puntos en un registro que los Sky blues no firmaban desde hace prácticamente 15 temporada. Por primera vez en 12 años no sé si llegó a los octavos de final de la Champions League. No se ganaron grandes títulos y muchas de las figuras del ciclo de Guardiola abandonaron el barco por cuestiones de dado rendimiento. Ahora Pep cambia de discurso e incluso no descarta seguir al frente de una entidad donde se ha convertido en leyenda

Aquellas reflexiones de Guardiola generaron un auténtico huracán por toda la Premier League. Hablaba de la necesidad de descansar después de una etapa por la mejor Liga del planeta donde ni mucho menos el desgaste es ignorado. Algo cambió en semanas: “Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, esto seguro, está decidido, más que decidido…Voy a dejarlo tras esta etapa con el City, porque necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo…Creo que supe parar en el momento justo. Me pasó lo mismo con mi trabajo de entrenador en Barcelona, llegó un momento en que dije basta, es suficiente. Voy a buscar otro reto”.

Guardiola, después de los fichajes, no descarta hasta renovar en Manchester: GETTY

Seguramente tenga mucho que verlos hasta 344 millones de euros que Manchester City ha puesto sobre la mesa de Guardiola en este año. Solamente equipos de la talla del Liverpool o el Chelsea invertido más dinero que un club que en lo que vamos de 2025 se ha reforzado con nombres como Omar Marmoush, Nico González, Khusanov, Vitor Reis, Juma Bah, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri y Marcus Bettinelli. Tras un comienzo de temporada más que positivo, Pep no descarta seguir.

Guardiola, una máquina de récords en Manchester

Su llegada en el año 2016 empezó una era dorada en la Premier League. Guardiola llave es el entrenador más laureado de la historia de Manchester City con un total de 18 títulos. Es el estratega que más unidades ha alcanzado en una son la temporada de la Liga con 100 puntos. Tiene un promedio de 2.35 unidades por partido que le hacen superar a leyendas como Jürgen Klopp y Sir Alex Ferguson. Si a esto le sumamos por supuesto la Champions League ganada junto con el triplete del año 2023, la ecuación es más que clara.

Hablamos del único entrenador que ha ganado cuatro Premier League seguidas desde la refundación del torneo. También el único que consiguió un total de 20 victorias seguidas a lo largo de una sola temporada y 28 partidos invicto como rachas más importantes. Guardiola de momento sigue teniendo hambre y habrá que ver si ese contrato firmado hasta el año 2027 puede prolongarse.

