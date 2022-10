La olímpica que no deja de correr maratones a los 65 años

Aquel 1984 fue un año histórico para la maratón femenina. Por primera vez el programa olímpico incluía la maratón femenina, después de años de lucha y de momentos históricos como aquel de Kathrine Switzer corriendo Boston camuflada. Por eso, aquellos 42 kilómetros en Los Angeles fueron inolvidables. Y hoy, a 38 años de aquella hazaña, Joan Benoit Samuelson, dorada en esa prueba, sigue corriendo como siempre.

A los 65 años la primera medalla de oro en maratón femenina logró finalizar la maratón de Londres, con un tiempo de 3 horas, 20 minutos y 20 segundos, para encabezar el grupo de mujeres de 65 a 69 años, con una diferencia de 7 minutos y 52 segundos de su perseguidora. También corrió su hija Abby, quien cruzó en 2h 58m 19.

Su hija siente el maratón desde la panza de su madre. De hecho, la olímpica estadounidense corrió el maratón de Boston de 1987 estando embarazada de tres meses. "Encantada de haberle pasado el testigo del maratón a Abby en nuestra salida de cumpleaños de madre e hija 65/35. Abby ha estado llamando a la puerta de un maratón sub 3:00 durante años. Cruzó esa puerta en Londres hoy. Estoy tan feliz de que ella haya logrado ese objetivo. Ahora es ella quien me está inspirando. Estamos todos juntos en este gran deporte. Me siento tan bendecido de seguir recorriendo la distancia", escribió.

Además de ganar la dorada en Los Angeles, se consagró también en los 42k de Boston en 1979 y 1983 y el maratón de Chicago en 1985. Su mejor marca personal aún se mantiene sexta en el ranking histórico estadounidense, con una marca de 2h 2m 21.

Su próxima misión, contó, será correr con su nieta Charlotte una carrera de 5 kilómetros. Pero además, planea correr en Tokio en marzo del año próximo, para completar de esta forma las Six Marathon Majors. “Tengo la suerte de tener longevidad en este deporte. No me debe nada, pero siento que le debo a mi deporte”.