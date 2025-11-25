Trabas contractuales en Real Madrid para recuperar a Nico Paz

A lo largo de las últimas horas se dio prácticamente por hecho que el Real Madrid activaría la opción de recompra para incorporar a Nico Paz en el mismísimo mercado de invierno europeo. Una información que por parte de Gastón Edul generó expectativa en el seno de la Selección Argentina e igualmente en un conjunto blanco donde empiezan a llegar nuevas datas para entender cómo avanza la trama. No todo es tan sencillo como parece.

Y es que el periodista Jorge Picón en España asegura que el acuerdo de recompra firmado entre el Real Madrid y el equipo del lago italiano únicamente tiene validez en los mercados de verano europeos. Para que la Casa Blanca del fútbol pueda recuperar a Nico Paz bajo los términos acordados con Como, todo tendría que darse únicamente a mediados del año 2026 o 2027. Ahí todo cuesta 10 millones de euros.

“El Real Madrid no puede activar la cláusula de recompra de Nico Paz en enero. Sólo tiene vigencia en junio. Para recuperarlo tendría que llegar a un acuerdo con el Como, pero ahora mismo su regreso en invierno no se contempla”, información del periodista para contradecir las informaciones que prácticamente 10 horas atrás daban prácticamente por hecho el retorno del argentino a la que siempre ha sido su casa.

Es un secreto a voces que Real Madrid observa la progresión de Nico Paz por el fútbol italiano. También que se encuentra totalmente contento con su evolución de la mano de Cesc Fábregas. Junto al ex futbolista de clubes como Arsenal, Chelsea o Barcelona, el argentino ha dado un paso al frente en todos los sentidos y se ha consagrado como una de las grandes revelaciones del Calcio. Ya en verano hubo diferentes ofertas para intentar llevarle incluso a la Premier League sin que ninguna de estas convenciese tanto al joven equipo de la Serie A de Italia como por supuesto a un Real Madrid que ostenta el 50% de sus derechos federativos. Afirman que en caso de verdaderamente querer verle en el Bernabéu por el mes de enero, habrá que negociar un nuevo acuerdo.

Nico Paz sigue en la mira de Real Madrid, pero no hasta junio del 2026: GETTY

Uno donde Real Madrid seguramente tendría que pagar mucho más dinero del cual tiene acordado con Como. Solamente hasta la fecha el argentino suma 5 goles y 4 asistencias en 13 partidos de su segunda temporada por Italia. Equipos de la Premier League de Inglaterra y gigantes del Calcio como Inter de Milán se encuentran más que atentos a la posibilidad de incorporarle cuando Real Madrid le llame de vuelta a mediados del verano del año 2026. Antes y como se indica en prensa española, todo parece más una confusión en cuanto a los términos del contrato firmado con Como se refiere que una posibilidad tangible. Salvo un nuevo acuerdo contractual en enero todo parece imposible.

Publicidad

Publicidad

Mastantuono, cerca del regreso en Real Madrid

La recuperación del ex futbolista de River Plate en cuanto a su pubalgia se refiere avanza de manera más que positiva. En la jornada de este lunes por la ciudad deportiva de Valdebebas ya se le pudo ver entrenando junto al resto de sus compañeros, pero ni mucho menos espera que pise el césped de este día miércoles frente al Olympiacos en Grecia. No se quieren correr riesgos innecesarios ni tampoco apurar los tiempos de una lesión que entienden como más que engañosa en la capital española.

Si nada se tuerce, se espera que Franco pueda volver a la actividad entre el día 30 de noviembre frente al Girona o el 3 de diciembre visitando al Athletic Club de Bilbao por LaLiga. Franco Mastantuono, poco a poco, deja atrás una pubalgia que también tiene figuras del campeonato español como Nico Williams o Lamine Yamal pendientes de su día a día.

Datos claves

El acuerdo de recompra de Nico Paz entre el Real Madrid y el Como solo tiene validez en los mercados de verano europeo .

entre el y el solo tiene validez en los mercados de . El Real Madrid tendría que pagar 10 millones de euros para recuperar a Nico Paz en los mercados de verano de 2026 o 2027 .

tendría que pagar para recuperar a en los mercados de verano de o . El regreso de Nico Paz en enero “no se contempla” y el Real Madrid ostenta el 50% de sus derechos federativos.

Publicidad

Publicidad

ver también Courtois se une a las críticas a Lamine Yamal: “Es un enemigo y no nos respeta”