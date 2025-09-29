Nico Paz recibe una nueva oferta irrechazable de la Premier League: Real Madrid tiene la última palabra

Real Madrid busca dejar atrás la dura derrota en el derbi de la capital española mientras las informaciones de mercado no se detienen. Nico Paz sigue en la mira de una Premier League de Inglaterra donde luego de darse diferentes rumores alrededor de una supuesta oferta del Tottenham por 70 millones de euros, otro gigante de la capital inglesa ya estaría detrás de los servicios del volante de la Selección Argentina. La última palabra la tienen los merengues.

Caughtoffside afirma que Chelsea se encuentra más que interesado en conseguir los servicios de Nico Paz. Como es quien ostenta sus derechos federativos después de comprarle desde Real Madrid 15 meses atrás. Una operación donde solamente la ausencia del lugar para el argentino en el estadio Santiago Bernabéu provocó este desenlace. Recordemos que justamente la Casa Blanca del fútbol sigue ostentando el 50% de su ficha y que tiene la última palabra en relación con su futuro.

80 millones de euros estarían dispuestos a ofrecer los ingleses en caso de que Real Madrid recomprase a Nico Paz. El argentino tiene diferentes cláusulas para volver al estadio Santiago Bernabéu hasta el verano del año 2027 por sumas que no superan los 11 millones de euros. Periodistas como Fabrizio Romano dan prácticamente por hecho que retornará a la capital española después de dos cursos por Italia donde se ha salido en todos los sentidos. Gusta en una Premier League de Inglaterra donde estarían dispuestos a tirar la casa por la ventana y donde repetimos, pretenden negociar únicamente con la directiva de Florentino Pérez.

Paz viene siendo una de las grandes revelaciones del Calcio en el último tiempo. Su llegada al Como vino de la mano con diferentes inversiones en jóvenes que lentamente dan sus resultados en el lago. En lo que vamos de temporada el futbolista nacido en Tenerife acumula un total de 3 goles y 3 asistencias en 6 partidos. A sus 21 años, todo techo parece corto para una carrera que incluso ya le ha visto ganar una edición de la Champions League de la mano del Real Madrid en la penúltima temporada de Carlo Ancelotti al frente del club. Se da por hecho que los españoles le recomprarán y que luego se tomarán decisiones en relación a su futuro en la entidad tanto a nivel deportivo como económico.

Chelsea de Enzo Fernández, detrás del fichaje de Nico Paz:

Como fue el primero en confiar en Nico Paz. Solamente seis meses después de quedarse con sus servicios, intentaron negociar con Real Madrid una compra del 50% de los derechos federativos que todavía le pertenecen a los merengues. Desde el Santiago Bernabéu se rechazó cualquier tipo de oferta en este sentido. Todo esto teniendo en cuenta la posibilidad de sacar una mayor tajada económica por el argentino dentro de algunas temporadas. Repetimos que periodistas como Fabrizio Romano le dan como parte de la plantilla del año que viene y donde Xabi Alonso salvo giro de 180° será el entrenador. Chelsea, el último en interesarse por el volante de Lionel Scaloni.

Xabi Alonso pidió fichajes de ese corte en Real Madrid

Durante todo el verano el entrenador del Real Madrid pidió a gritos reforzar una sola demarcación: la de volante. La salida de Luka Modric generó un vacío que no puede ser suplido hasta la fecha por futbolistas que tengan en su plantilla. Se busca un cerebro a nivel colectivo y un creador de juego que Alonso entendía que incluso podía llegar a ser Nico Paz. Para la directiva de los blancos el único nombre que generaba el deseo de invertir más dinero era Rodri de Manchester City.

No los olvidemos que la Casa Blanca del fútbol viene de gastarse un total de 180 millones de euros a lo largo del último mercado de fichajes. Se trata de la suma más elevada desde el año 2019 e igualmente del mejor ejemplo para entender la dura temporada que se firmó en el final de la era Carlo Ancelotti. Nico Paz espera por Italia novedades alrededor de un futuro que en la Premier League siguen pretendiendo que se vaya a las islas. En el estadio Santiago Bernabéu tiene la última palabra.

