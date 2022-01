Diego Simeone molesto por la derrota: "Hay cosas que no se pueden esconder”

Este jueves, en Riad, Arabia Saudita, Atlético de Madrid jugó la semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club Bilbao. Juan empezó bien para los madrileños aquí fueron los encargados de abrir el marcador, pero minutos más adelante cayeron derrotados.

Y es que en apenas cuatro minutos, en el segundo tiempo, los leones le remontaron el marcador a los dirigidos por Diego Simeone quien habló en conferencia ante los medios de comunicación y dejó en claro que el club pasa por momentos complicados en cuanto a lo deportivo.

"Hay cosas que no se pueden esconder y eso nos quita oportunidades para estar más arriba en la Liga o en este caso no irnos tan pronto de esta competición. Me da muchísima rabia perder a balón parado", todo porque por medio de dos cabezazos los bilbaínos se impusieron en el marcador.

Indicó también que, eso sí, con evidente dolor porque su equipo era uno de los más fuertes hace un tiempo en la táctica fija, recientemente sus dirigidos: "no tienen fortaleza en el juego aéreo". Cabe recordar que en las épocas de gloria era una institución que sabía manejar bien los balones detenidos.

Pero para él no todo fue malo, ya que el entrenador argentino señaló que su club pese a terminar por debajo en el marcador, cuando iba ganando, gracias al blooper del arquero de Bilbao Unai Simón, tuvieron, "oportunidades para hacer el segundo tras el 1-0". Después”.