Kylian Mbappé, justamente en el último partido de la temporada con PSG, anunció que continuaría con la institución parisina, dejando prácticamente a la deriva a Real Madrid, equipo que se hacía serias ilusiones con tenerlo en sus filas para las próximas campañas.

La decisión final del futbolista Galo ha generado todo tipo de comentarios, de hecho, hasta excompañeros de él han entregado su punto de vista, y sobre ello se manifestó el atacante Jesé Rodríguez, quien compartió con él en la disciplina del Tricolor parisino.

Sobre su negativa a firmar con la Casa Blaca dijo, en su presentación en su nuevo club: "me sorprende que Mbappé no haya ido al Real Madrid porque él me decía que iba a jugar algún día aquí. Si no ha ido al Real Madrid ha sido por un tema de presiones fuera del fútbol, es un tema político".

Cabe recordar que el Bichito, como era conocido en su etapa con el conjunto Merengue, fichó y fue presentado oficialmente por parte de Ankaragucu, de Turquía: “quería buscar un reto nuevo que me devolviera la motivación. Si lo hago muy bien esta temporada pueden surgir cosas mejores para la temporada que viene".