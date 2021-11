LaLiga: los onces que se perfilan para Real Madrid vs. Sevilla

Real Madrid ya se encuentra en los octavos de final de la UEFA Champions League a base de goles y fútbol. Carlo Ancelotti sigue mostrando avances en un equipo que en silencio sigue dando pasos en firme para llegar a lo más alto. LaLiga vuelve a ser el objetivo y el choque ante Sevilla en el Bernabéu contaría con estos onces. Partidazo en la capital.

Los Merengues defenderán nuevamente la punta de un campeonato donde incluso y con un partido menos, nadie suma más que los blancos en 14 jornadas. Sevilla llegará a la capital con el objetivo de plantarse primero tras un encuentro que promete goles, tensión y mucho sacrificio. El plato fuerte de LaLiga, el día domingo sobre las 21:00 hora local.

Cinco triunfos seguidos y un invicto de ocho lleva Real Madrid desde aquella dura derrota en Barcelona ante Espanyol. El equipo de Ancelotti hizo clic luego de caer a principios de octubre y contra los hispalenses, buscarán seguir acrecentando su soledad en la punta. Partidazo en un Bernabéu donde se espera por un lleno total.

Los onces que se perfilan

Courtouis; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius, Benzema apuntan a ser los elegidos por Carlo Ancelotti para dar un nuevo golpe en LaLiga. El italiano seguirá buscando velocidad en ataque para quedarse con uno de esos partidos que definen en el mes de mayo quien se queda con la primera división española.

Por su parte, Julen Lopetegui no daría descanso a los más habituales luego del desgastante triunfo ante Wolfburgo por la Champions. Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Rakitic; Lamela, Rafa Mir y Ocampos serían los once del vasco para soñar con la punta de LaLiga y vencer en un feudo donde no suma de a tres desde 2008. ¿Quién se lo lleva?