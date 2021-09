A pesar del triunfo ante Kosovo, Luis Enrique, el entrenador de España, considera que su equipo aún no está cerca de Qatar 2022.

Luis Enrique: "Que dependa de nosotros no significa que lo vayamos a conseguir"

Por una nueva jornada de Eliminatorias de la UEFA, España consiguió un trabajado triunfo por 2-0 en su visita a Kosovo. Pablo Fornals, en la primera mitad, y Ferran Torres, sobre el cierre, convirtieron los tantos para el elenco dirigido por Luis Enrique.

Entre el triunfo de este miércoles y la goleada a Georgia del domingo, los ibéricos encadenaron dos victorias que los acomodaron nuevamente en la cima de Grupo B, recuperándose de la caída ante Suecia en el primero de los tres compromisos de esta ventana de Eliminatorias.

El resultado positivo ante Kosovo, en un partido que no fue el ideal para España a pesar de la supremacía que tiene su plantel, no relaja a Luis Enrique. La Roja debe ganar sus últimos dos compromisos, ante Grecia y Suecia en noviembre, para clasificarse directamente al Mundial de Qatar 2022.

"Depende de nosotros, pero aún nos quedan dos partidos para clasificarnos para el Mundial. Uno será contra Suecia y no es que le tengamos tomada la medida, ya se vio en la Eurocopa. Que dependa de nosotros no significa que lo vayamos a conseguir. Es difícil ganar dos, tres o cuatro partidos seguidos", explicó el director técnico en la conferencia de prensa posterior al duelo.

El exentrenador de Barcelona destacó que su equipo haya conseguido los tres puntos a pesar de no haber sido tan superior a una selección menor: "Esto ha sido como un parto con complicaciones. Este tipo de partidos cuestan siempre. Septiembre no es el mejor mes para competir, es un mes en el que no estás aún en competición. Al final nos llevamos los tres puntos".