La derrota de PSG en la Ligue 1 ha dado para todo tipo de comentarios, sobre los jugadores y principalmente sobre Maurico Pochettino, el entrenador de la institución, quien pasa como el principal culpable en la caída 2-0 ante los de Bretaña, por la pasada jornada.

Uno de sus detractores es el exfutbolista italiano Antonio Cassano, quien luego de retiro se ha dedicado a entregar su opinión en varios medios de comunicación. Sin embargo, ahora lo hizo en el canal de Twitch, de su amigo y excompañero de selección, Christian Vieri, BoboTV.

En su charla, indicó que altas fuentes le han hablado de trabajos que el entrenador no haría en las sesiones de práctica: "Pochettino tendrá una vida corta en el PSG. He oído hablar mal de él. Es un gran tipo, un diez o más, pero como entrenador, no hace ni un minuto de táctica y el equipo se lo pide”.

Además, señaló algo que lo aterra y que, según él, lo hace incapaz de entrenar a la constelación que hay en la disciplina del club tricolor de la capital francesa, “pide consejos a los jugadores sobre como jugar, no puedo creerlo. Nunca ha entrenado campeones y ahora tiene problemas para dirigir a los grandes”.

Sin embargo, la declaración que ha generado polémica es en la que señaló que habría un experimentado entrenador ‘haciendo fila’ para tomar las riendas del equipo que tiene altas expectativas esta temporada: “por lo que tengo entendido, si sigue en esta línea tendrá poco tiempo. Cuidado con Zizou".

¿Se dará?, el caso es que la derrota en Liga, luego de acumular una seguidilla de ocho encuentros, no ha caído nada bien entre los aficionados del club y algunos sectores de los directivos. No obstante, en su gran mayoría, el técnico argentino, tiene la aprobación de una gran mayoría.