VIDEO | William Pacho marca su segundo gol en Champions League, ahora vs Tottenham

Este miércoles 26 de noviembre de 2025 William Pacho volvió a marcar un gol con el Paris Saint Germain en la Champions League. El central ecuatoriano aprovechó una serie de rebotes en el área para terminar marcando su segundo gol en esta competencia.

El ecuatoriano fue a rematar un tiro de esquina y en una serie de rebotes pudo definir con el pie para dejar totalmente estática a la defensa de Tottenham. El central ecuatoriano ya había marcado en esta edición de la Champions y ahora repite.

Pacho es uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano y mundial en esta temporada y a eso, el central ecuatoriano también ya le está sumando gol y presencia en el área rival. Ahora el tricolor marcó un gol que ampliaba la diferencia en un partido muy complicado para el PSG.

Con esta victoria, el PSG se está ubicando en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos y ya vuelve a lugares que le permitirán saltarse los 16avos y saltar a los 8vos. Los de Luis Enrique están defendiendo el campeonato que obtuvieron la temporada anterior.

William Pacho también está celebrando su gol en medio de los rumores de un nuevo contrato con el equipo francés. El ecuatoriano es pretendido por varios clubes, siendo el Real Madrid uno de los que más preguntó. Pero el ecuatoriano se quedará en Francia.

