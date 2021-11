La bomba de la jornada llega desde MARCA y es contundente: Real Madrid ha descartado el fichaje de Paul Pogba para el próximo verano. Desde la capital española aseguran que el francés no vestirá de blanco en la siguiente temporada luego de que desde la dirección técnica de los Merengues hayan desestimado completamente la operación. ¿Cuáles son los motivos detrás de tan inesperada decisión?

El volante de 28 años termina contrato a finales de temporada y todo apuntaba a que Real Madrid sería el siguiente paso de una carrera venida a menos en el último tiempo. Paul Pogba nunca ha negado su deseo de llegar al Bernabéu y si bien nunca hubo un escenario tan positivo como este, la operación ha quedado finalmente descartada.

Pogba no llegará a la capital española y en MARCA lo dan como un hecho. En Real Madrid no van a aportar por su fichaje teniendo incluso a su favor el final del contrato del todavía futbolista del Manchester United. En Valdebebas le consideran como uno de los mejores volantes del planeta, pero sus planes van por otros lados.

Los motivos detrás de un giro de 180 grados

Según afirman desde el medio, el primero de los porqués para entender la no llegada de Paul Pogba al Real Madrid pasa por el deseo de la entidad Merengue por renovar a Luka Modric hasta 2023 y seguir apostando por su fútbol como motor del equipo. Nadie quiere que el croata de 36 años termine su etapa en el Bernabéu como suplente y consideran que merece una despedida como habitual en el primer equipo.

Sumado a esto, desde Real Madrid no quieren ni competir con los más de 15 millones de euros que a día de hoy cobra el galo en Manchester United. La casa blanca no cederá ante las peticiones de Mino Raiola y piensa en los más ‘chicos’ para el futuro. Los Antonio Blanco y Federico Valverde son quienes darán vida al mediocampo del futuro. Paul Pogba no llegará al Bernabéu, por lo que habrá que ver donde sigue su carrera un futbolista que en este momento, vuelve a ver como su sueño de ser Merengue se ve frustrado nuevamente.