Luego de 17 años, Barcelona volverá a disputar la UEFA Europa League. El elenco comandado por Xavi Hernández no pudo conseguir el triunfo ante Bayern Múnich como visitante y se despidió de la Champions League tras una decepcionante actuación.

Con Ronald Koeman a la cabeza, la fase de grupos comenzó de la peor manera para el Barça. La llegada del exDT de Al-Sadd trajo ilusión de cara a los últimos dos partidos, pero la historia no pudo darse vuelta y el culé quedó tercero en el grupo, detrás de Benfica.

En el cierre de la primera mitad, en El Chiringuito estaban relatando el duelo entre Barcelona y el Bayern cuando Leroy Sané anotó el 2-0. Allí se vio la reacción del periodista y reconocido hincha del blaugrana Jota Jordi, que no pudo esconder su decepción.

"No puede ser. Me parece injusto. Te penalizan tanto los errores de jugadores que no tienen nivel o que no están a su nivel, como es el caso de Ter Stegen, de Mingueza. Estás mereciendo muchísimo más y ellos te llegan dos veces y te hacen dos goles", estalló ante el micrófono.

Tras el partido, con la eliminación confirmada, Jordi expresó su apoyo para Barcelona hacia el futuro con una serie de tweets: "En Europa League o dónde sea... Visca el Barça hasta la muerte". Y luego apoyó a Xavi: "Ahora sí que hemos tocado fondo. Toca trabajar para reconstruir a este Barça y creo que Xavi es el ideal para este proyecto".