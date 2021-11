Carlos Correa menospreció los 5 Guantes de Oro que ganó Derek Jeter en la MLB por las carreras salvadas de por vida. ¿Ya no va a New York Yankees?

“Me gustan las rayas, me gustan las rayas”, fue una de las frases que se le escuchó a Carlos Correa en medio de la agencia libre y los rumores sobre una posible llegada a New York Yankees llegaron en 3, 2 ,1… El campocorto parecía estar listo para ser in ‘Bombardero del Bronx’ en la MLB 2022, pero una crítica a Derek Jeter lo tiene en la cuerda floja.

Jeter es una leyenda viviente de los Yankees que supo ganar 5 títulos de Serie Mundial (1996, 1998, 1999, 2000 y 2009), jugar por 20 temporadas en la MLB, todas en el equipo de New York, y obtener 5 Guantas de Oro, entre otras distinciones.

Hablar de New York Yankees es hablar de Derek Jeter, pero cuando Carlos Correa quiere decir algo no hay nadie que lo detenga. Mucho menos cuando se trata de hablar del béisbol de las Grandes Ligas con base a los números que deberían ser tenidos en cuenta para otorgar el premio del Guante de Oro.

Correa hizo parte de un Instagram live (en vivo) con el exjugador de la MLB Carlos Baerga y de un momento a otro soltó la bomba. Palabras más, palabras menos, terminó por quitarle méritos a los 5 Guates de Oro que ganó Derek Jeter con los Yankees. ¿Carlos ya no va al equipo de New York?

Carlos Correa menosprecia los 5 Guantes de Oro de Derek Keter en los Yankees

“Derek Jeter no se merecía ninguno de los Guantes de Oro que ganó. Sus carreras salvadas de por vida quedaron en negativo con 160, pero el ojo te puede mentir, la fama de él es otra cosa, pero los números no pueden mentir”, sentenció Carlos Correa.