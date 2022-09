Es verdad que el presente de Facundo Campazzo está con la selección de Argentina en la disputa de la FIBA Americup 2022; sin embargo, el hecho de que a tres semanas del comienzo de los campamentos de entrenamiento en la National Basketball Association (NBA) no tenga equipo donde jugar, genera nervios.

Y no es para menos, ya que luego de dos temporadas en Denver Nuggets, los fanáticos argentinos esperan una revancha para su actual máximo referente en el mejor baloncesto del mundo; sin embargo, la realidad es que no ha habido novedades sobre su futuro.

Por lo mismo, cada vez que Campazzo habla en los medios, se hace una necesidad preguntarle por si lo veremos la próxima temporada en la NBA, y así ocurrió en charla con la cadena TyC Sports, donde si bien se mostró tranquilo, insiste en tener una nueva oportunidad.

Facu Campazzo y su futuro en NBA



"Todos los días me pregunto dónde voy a jugar, pero hoy eso no tiene respuesta", partió señalando Facu, para luego agregar que "hay que seguir esperando y tener paciencia. Lo bueno es que mi cabeza esta al 100 por ciento en la Americup y no me permite pensar en lo otro".

En ese sentido, Campazzo reitera públicamente que "tengo buena gente trabajando a mi alrededor y sé que lo que se elegirá será lo mejor para mí. Mi prioridad es aprovechar una oportunidad mas en la NBA. Se está intentando eso, y en lo personal estoy tranquilo".