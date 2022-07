Los Angeles Lakers está decidido a juntar a LeBron James con Kyrie Irving, pero tienen un plan B si eso no llega a pasar.

Los dos jugadores que LeBron y los Lakers buscarían si no llega Kyrie Irving

Desde que comenzaron los reportes de que Kyrie Irving quería irse de los Brooklyn Nets, el único equipo de la NBA que siempre estuvo interesado y cerca de tener un acuerdo para llevárselo han sido Los Angeles Lakers. Ninguna otra franquicia siquiera mostró interés.

Después esto se afianzó con la idea de que LeBron James estaba detrás de todo. El jugador, que compartió equipo con Irving en Cleveland Cavaliers, busca volver a hacerlo porque cree que es la mejor oportunidad para volver a ser candidatos al anillo. El que se iría: Russell Westbrook.

Sin embargo, esto todavía no sucedió por distintas razones. Las conversaciones al parecer existen, pero no terminan de llegar a un acuerdo, dado que los Nets no están convencidos de lo que tienen los Lakers para ofrecer. Por eso es que para acompañar a James, Anthony Davis y compañía, hay que tener un plan B.

Los dos jugadores apuntados por Lakers

De acuerdo a Dave McMenamin, periodista de ESPN, Los Lakers tendrán una conversación cara a cara con Sean Marks, gerente general de Brooklyn Nets, para ver si pueden llegar a un acuerdo por Kyrie Irving. Si no, hay dos nombres en carpeta:

Si la franquicia siente que no habrá un intercambio para hacer, su atención y esfuerzo pasará a ser para conseguir a Buddy Hield, escolta de Indiana Pacers, y Eric Gordon, jugador de la misma posición que se encuentra en Houston Rockets.