En tan solo 24 horas, un entrenador fue designado en dos equipos y hasta el mismo Stephen Curry se sintió parte del cambio entre Golden State Warriors y Sacramento Kings. Mike Brown tuvo que dirigir a los Dubs en el Juego 5 de NBA Playoffs 2022 contra Memphis Grizzlies por la ausencia de Steve Kerr.

Luego de ser anunciado como el próximo entrenador de los Kings para la temporada NBA 2022-23, Brown dejó en claro que desea una recuperación lo más pronto posible para Kerr tras el anuncio que el DT dio positivo para coronavirus. Por ahora, esto tendrá que esperar.

Golden State Warriors logró una victoria ajustada por 101 a 98 puntos contra Memphis Grizzlies en el Juego 4 de semifinales a pesar de no contar con el entrenador Steve Kerr y se amplió el increíble invicto de Mike Brown cada vez que fue entrenador interino.

Desde que Kerr llegó en el 2015 a los Warriors logró una relación de confianza con Stephen Curry que llevó el equipo a tres títulos NBA en cuatro Finales. Y no solo eso, Steve confía tanto en ‘El Chef’ que le da la libertad de seguir intentando triples así no esté en una buena racha.

Curry pierde a uno de sus mejores aliados en Warriors para Juego 5 vs. Grizzlies

Según informó Anthony Slater, del portal The Athletic, Steve Kerr no viajó a Memphis con Golden State Warriors para disputar el Juego 5 contra los Grizzlies este miércoles 11 de mayo a las 21:30 ET y el entrenador interino de los Dubs será Mike Brown. De esta manera, Stephen Curry pierde por segundo juego consecutivo a uno de sus mejores aliados que tiene en el equipo.