Aunque muchos dijeran que no había nada que demostrar, los mismos protagonistas lo confirmaron. Golden State Warriors cargaba con una maleta pesada, y no porque se fueran de viaje, Stephen Curry y los Dubs no habían ganado un título NBA desde la salida de Kevin Durant.

Y la presión era mayor para Curry. Con Durant en los Warriors, Golden State llegó a tres Finales NBA, ganó dos campeonatos y KD fue el MVP en dos ocasiones. Stephen pasó a tener un papel secundario, pero cuando le tocó ser la figura de los Dubs respondió de la mejor manera.

Golden State Warriors venció en seis juegos a Boston Celtics para ser el campeón de la NBA 2022 y Stephen Curry le sumó el premio MVP de las Finales al que había ganado en el Juego de Estrellas y en las Finales de la Conferencia Oeste. Además, ‘El Chef’ se convirtió en el máximo anotador de triples de la historia.

Stephen Curry rompió el silencio y respondió lo que significaba ganar un título NBA sin Kevin Durant en los Warriors. No hay dudas, el legado de KD fue utilizado por ‘El Chef’ para motivarse y volver a la cima de la liga o por lo menos así lo reveló Steve Kerr.

Kerr reveló que Curry usó a Durant para ser campeón con Warriors de la NBA 2022

“Creo que Steph ha escuchado a lo largo de los años que nunca ganó el MVP de las Finales y que los últimos dos títulos fueron sobre Kevin Durant y el primero Andre Iguodala obtuvo el MVP. Pero como los grandes jugadores siempre están buscando lo que sigue y están buscando para otro desafío y están buscando cualquier cosa para motivarse. Creo que Steph usó eso como motivación este año con seguridad”, reveló Steve Kerr sobre Stephen Curry en el podcast ‘The Lowe Post’.