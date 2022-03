Es verdad que Tom Brady ha anunciado su regreso a la National Football League (NFL), a seis semanas de informar su retiro luego de dos temporadas con Tampa Bay Buccaneers; pero si les decimos que existe una alta posibilidad de que no juegue en este equipo la temporada 2022.

Puede parecer una fake news, pero en las últimas horas se está comenzando a hablar del tema en Estados Unidos. Todo parte por una publicación del periodista Dale Arnold, de la cadena NESN, que fue el primero en confirmar la salida del quarterback desde New England Patriots hacia Florida en 2020.

El mencionado comunicador publicó en su cuenta de Twitter el siguiente comentario: "No me sorprendería que Tom Brady no jugara para Buccaneers la próxima temporada", para luego indicar que "prueba un poco más al sur", haciendo referencia al otro equipo del Estado en NFL, Miami Dolphins.

¿Tom Brady se va a Miami Dolphins?



Por supuesto que el revuelo fue inmediato, y el reportero fue abordado por WEEI Radio, quien le pidió que aclarara si es que "el tweet de Brady fue sobre 2022 o para 2023", a lo que respondió que "es para esta próxima temporada, y ya están trabajando en ello".

A esto se suma que el gerente general de los Buccaneers, Jason Licht, dejó entrever que están observando la situación de Baker Mayfield, hoy en Cleveland Browns, como una opción para suplir una eventual salida de Brady. "No quiero hablar sobre un jugador que está en la lista de otro equipo en este momento, pero aún podemos agregar un mariscal de campo veterano. Tendremos que ver cómo va aquí", aseguró.