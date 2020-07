Adrian Wojnarowski volvió de la suspensión de ESPN y habló: "No puedes esperar que no haya consecuencias"

Adrian Wojnarowski está de vuelta. El periodista más informado del mundo NBA había sido suspendido por ESPN, debido a la viralización de un mail que le envió al senador republicano de Missouri, John Hawley, faltándole el respeto. La cadena estadounidense no aceptó aquel comportamiento y dejó a Woj sin la posibilidad de expresarse durante algunos días.

Hawley había acusado a la liga por “arrodillarse a la China comunista mientras insiste en negar su apoyo a las fuerzas militares y fuerzas del orden estadounidenses”, además de insinuar en por qué la NBA no permitirá frases como "apoye a nuestras tropas". Ante ese cuestionamiento, Wojnarowski respondió con un insulto: "f-k you".

Lo cierto es que la sanción terminó y, como es normal, el periodista decidió explayarse por lo ocurrido, en lo que fue un error que jamás olvidará de su carrera profesional: "Lamenté enviar ese correo electrónico. No he hecho el hábito de hacer eso, pero lo envié y lo lamento”.

“Entendí la decisión que tomaron. Lo acepto. No les dejé otra opción. No puedes hacer lo que hice y no esperar que haya consecuencias. Me siento mucho más cómodo informando las noticias, tratando de dar las noticias que siendo la noticia. Me enorgullece dejar que la historia sea la noticia y que la liga sea la noticia. Mi acción me hizo ser la noticia y lo lamento”, contó en una entrevista con el New York Post.

La ausencia de prestigioso periodista se hizo sentir en la NBA, al punto que algunos jugadores decidieron impulsar el #FreeWoj. Finalmente, ya está libre y listo para informar, lo mejor que hace, sobre los juegos que importan.

