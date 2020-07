Yankees: Germán se arrepiente del retiro y confesó el calvario que vivió

Domingo Germán se desahogó y en Instagram expresó todo el calvario que vivió al punto que anunció su despedida del béisbol. Sin embargo, tal fue la conmoción que el pitcher de los New York Yankees se tomó un respiro, lo pensó bien y echó para atrás la decisión.

“A mis compañeros de equipo, a la organización de los Yankees y a nuestros fanáticos, lamento mucho el mensaje tan preocupante que publiqué anoche. El año pasado fue muy difícil para mi familia y para mí, por lo cual asumo toda responsabilidad”, afirmó Germán.

Domingo Germán, pitcher de los New York Yankees (Getty Images)

El lanzador dominicano fue el pitcher estelar de los Yankees en el 2019 al liderar a la franquicia de Nueva York con 18 victorias y cuatro derrotas en 24 aperturas. Sin embargo, recibió una suspensión de 81 partidos por violencia doméstica.

“No estar con mis compañeros de equipo mientras se preparan para la temporada, sabiendo que los he decepcionado, ha sido difícil para mí, y anoche me dejé llevar por mis emociones. El béisbol es mi vida y prometo que no me iré”, sostuvo Germán.

Al lanzador derecho, de 27 años, le quedan 63 juegos por cumplir de la sanción por lo que no verá acción en la temporada 2020 de la MLB. Sin embargo, en medio de esta adversidad, Domingo Germán no se retirará y volverá en el 2022 a las Grandes Ligas.

