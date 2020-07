Los mensajes que LeBron James, Luka Doncic y otras figuras de la NBA tendrán en sus camisetas en reinicio de temporada

Este jueves 30 de julio volverá finalmente tras 141 días la acción de la National Basketball Association (NBA), y lo hará en un escenario especial, como el parque ESPN Wide World of Sports en Orlando, Florida, y en un contexto especial, como es en medio de manifestaciones en todo Estados Unidos contra la injusticia social y el racismo sistemático.

En ese sentido, los jugadores de la competición podrán exhibir en sus camisetas mensajes en apoyo a estas causas, producto del acuerdo al que llegó el sindicato con la Liga para dar el visto bueno a la continuidad del certamen, los cuales ya han sido revelados en la previa al primer partido de la jornada.

Y si bien habrá jugadores como LeBron James, de Los Angeles Lakers, o Kawhi Leonard, de los Clippers, que decidieron no poner mensaje alguno en sus playeras, durante este primer día de actividad podremos ver al novato Zion Williamson con la palabra Peace (paz), o a Alex Caruso con la consigna Black Lives Matter (las vidas negras importan).

Russell Westbrook participando en manifestaciones (Houston Chronicle)

En la jornada de viernes, Giannis Antetokounmpo y su hermano Thanasis de Milwaukee Bucks utilizarán Equality (igualdad), mientras que Luka Doncic de Dallas Mavericks será visto con la palabra Enakopravnost, que en esloveno significa igualdad, por su parte Russell Westbrook de Houston Rockets utilizará Black Lives Matter al igual de Jayson Tatum de Boston Celtics.

Otras superestrellas de la NBA que los veremos usando consignas en sus camisetas serán Damian Lillard de Portland Trail Blazers (How Many More - ¿cuántos más?), Devin Booker de Phoenix Suns (Equality), Chris Paul de Oklahoma City Thunder (Equality), Ja Morant de Memphis Grizzlies (Enough - ¡Basta!), y Jarrett Allen de Brooklyn Nets que usará una frase en español: ¡Sí Se Puede!

Revisa en detalle todos los mensajes que tendrán en sus camisetas los jugadores de la NBA.

Lee También