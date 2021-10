No pudo entrar a la final femenina de gimnasia artística en los Juegos de Tokio 2020 el 25 de julio, pero quedó igual en la historia: Oksana Chusovitina representó a Uzbekistán a los 46 años en la prueba de salto. Se fue ovacionada y anunció su retiro allí. Pero no.

"Quiero terminar mi carrera con una medalla para mi país", dijo al medio Sputnik. "No será en los Juegos pero quizás si en los Juegos de Asia, realmente la quiero", contó.

Con su participación en Tokio 2020, Chusovitina tuvo 8 apariciones olímpicas: debutó en Barcelona 92 y pasó por Atlanta 96, Sidney 00, Atenas 04, Pekín 08, Londres 2012, Río 2016 y la ¿última? en Tokio.

Medallas se llevó dos: en su primera participación fue oro por equipos. Y en salto en el 2008. Y tiene el récord de haber participado bajo tres banderas: representó al Equipo Unificado (con integrantes de la Unión Soviética), Alemania y Uzbekistán.

En los pasados Juegos en tierras niponas, finalizó en el puesto 14 y no le alcanzó para ser finalista. Pero se vienen los Juegos Asiáticos, Hangzhou 2022. "Cuando mi corazón lo pide, tengo que hacerlo. No lo hago para nadie, lo hago para mi. Si no lo intento temo arrepentirme".

En un deporte como la gimnasia que se destaca por la juventud de sus competidoras, a los 47 años ella se siente lista para volver a intentarlo. Y cerrar -o no- su carrera con una medalla. La competencia será del 10 al 25 de septiembre del año próximo.