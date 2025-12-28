Mientras Lionel Scaloni gana 2.6 millones por dirigir a la Selección Argentina, esto cobra Sebastián Beccacece como DT de Ecuador

En septiembre pasado, en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo que se disputará en 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, Ecuador y Argentina se encontraron frente a frente. También lo hicieron Lionel Scaloni y Sebastián Beccacece, quienes consiguieron prematuramente las clasificaciones.

Campeón del mundo en 2022, ganador de dos ediciones consecutivas de la Copa América, en 2021 y 2024, además de haber conquistado La Finalissima ante Italia en la previa del último Mundial, Scaloni es por amplio margen el mejor entrenador de Conmebol en la actualidad. Sin embargo, en materia económica su contrato no termina de representar tales diferencias.

Es que el conductor de La Scaloneta ni siquiera percibe uno de los cuatro salarios más altos entre los entrenadores de los seleccionados sudamericanos. Los 2.6 millones de dólares al año que recibe desde que renovó su vínculo con la Selección Argentina son, por ejemplo, muy inferiores a los alrededor de 10 millones que según ESPN debió comprometerse a desembolsar Brasil para contratar a Carlo Ancelotti.

¿Cuánto cobra Beccacece en Ecuador?

El salario de Sebastián Beccacece en la Selección de Ecuador, de hecho, está muy cerca al que percibe Lionel Scaloni en Argentina. Al momento de su arribo en agosto de 2024, tras el fracaso del español Félix Sánchez Bas en Eliminatorias agravado por la eliminación en cuartos de final de la Copa América, el ex técnico de Independiente, Racing y Defensa y Justicia acordó un contrato de 2.4 millones de dólares al año.

El Mundial de Rusia que unió sus caminos

Tanto Lionel Scaloni como Sebastián Beccacece formaron parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina que disputó el Mundial de Rusia 2018. De hecho, ambos terminaron asumiendo incluso mayores responsabilidades hacia el grupo que un entrenador que en plena competencia se vio sobrepasado.

La olvidable producción de La Albiceleste en aquella Copa del Mundo finalizó con la eliminación en octavos de final a manos de Francia, tras caer por 4-3. Pero ya desde la fase de grupos el camino había sido angustioso, con empate ante Islandia, derrota por goleada ante Croacia y victoria agónica ante Nigeria.

Cuando Sampaoli quedó desafectado de la Selección Argentina, Claudio Tapia sorprendió al apostar por Lionel Scaloni como su reemplazante, incluso cuando este no había hecho todavía ninguna experiencia como primer entrenador. Beccacece, por su parte, regresó a Defensa y Justicia, para vincularse al año siguiente a Independiente, pasar luego por Racing y regresar al Halcón para conquistar la Copa Sudamericana en 2021.