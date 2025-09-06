Es tendencia:
Sebastián Beccacece se la picó a Lionel Scaloni en la previa de Argentina vs. Ecuador: “Vamos a ganarle”

El entrenador de la Tri habló en conferencia de prensa y se mostró confiado en obtener una victoria en el cierre de las Eliminatorias.

Por Marco D'arcangelo

Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador.
Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador.

Con la clasificación y el primer puesto asegurado, la Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas visitando a la Selección de Ecuador, que también sacó su boleto a la cita mundialista y que busca quedarse con el segundo lugar del certamen. 

Previo a este duelo, el entrenador de la Tri, Sebastián Beccacece, habló en conferencia de prensa y allí dejó una picante chicana, ya que afirmó que su seleccionado no tiene por qué preocuparse, ya que le ganará al combinado dirigido por Lionel Scaloni, que está invicto en el año.

“Tengo la sensación de que cada vez que vengo a una rueda de prensa no se valora o no se reconoce lo que hacen los jugadores. Yo no necesito un reconocimiento. No hay motivo para preocuparse. Vamos a ganarle a Argentina”, comentó el DT argentino, molesto con los medios. 

El motivo de este enojo de Beccacece se debe a que está en el foco de las críticas de la prensa, más allá de que logró la clasificación a la Copa del Mundo con dos fechas de anticipación. Esto es porque los hinchas y periodistas no están de acuerdo con su forma de jugar y de armar el equipo. 

Messi y Cuti Romero no viajarán a Ecuador

De cara al último partido de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Scaloni tendrá dos bajas confirmadas. La primera de ellas es la de Lionel Messi, debido a que el capitán de la Albiceleste será resguardado ya que en las últimas semanas sufrió problemas físicos que lo marginaron de las canchas. 

Por otro lado, el Cuti Romero fue amonestado contra la Selección de Venezuela y llegó a la segunda tarjeta amarilla, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión. Así las cosas, el DT de la Selección Argentina deberá realizar dos cambios obligados para este duelo. 

Marco D'arcangelo
Marco D'arcangelo

