Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

El inesperado problema que Franco Mastantuono le genera al Real Madrid en la Copa del Rey

La presencia del argentino, que será titular después de mucho tiempo, complica un plan de Xabi Alonso. Detalles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
El inesperado problema que Franco Mastantuono le genera al Real Madrid en la Copa del Rey
© Getty ImagesEl inesperado problema que Franco Mastantuono le genera al Real Madrid en la Copa del Rey

Este miércoles, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, Real Madrid enfrentará a Talavera, uno de los peores equipos de la tercera división de España. Xabi Alonso aprovechará para meter mano en el equipo y uno de los que volverá a sumar minutos será Franco Mastantuono, cuya presencia le pone un límite inesperado al entrenador.

Teniendo en cuenta la categoría del rival, el Merengue siempre aprovecha para probar a varios canteranos en el primer partido de este certamen. Sin embargo, la presencia del argentino solo le permitirá al estratega hacer uno de tres futbolistas surgidos en las inferiores de la institución.

Es que Mastantuono fue inscripto como jugador del Real Madrid Castilla (por eso lleva el dorsal 30), algo que fue posible por su corta edad. Esta situación hace que solo tres juveniles del Merengue puedan disfrutar de su primera titularidad en la máxima categoría.

Cómo podría formar el Real Madrid ante el Talavera

Con varios de los titulares listos para descansar como Kylian Mbappé, Thibaut Courtois y Fede Valverde, varios jóvenes formarán parte de la delegación. En la lista aparecerían chicos como Fran González, David Jiménez, Valde, Joan, Cestero y Thiago Pitarch. Solo tres podrán ser titulares.

La reaparición del ex-River en el 11 inicial es prácticamente un hecho. Con este panorama, Real Madrid podría salir a jugar con Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Cestero, Ceballos, Thiago Pitarch; Mastantuono; Endrick y Gonzalo García.

Mastantuono volverá a ser titular

Thierry Henry remarcó el principal error que cometió Xabi Alonso y podría costarle el puesto en Real Madrid

ver también

Thierry Henry remarcó el principal error que cometió Xabi Alonso y podría costarle el puesto en Real Madrid

Luego de un arranque de temporada con mucha acción luego de su reciente arribo desde River, una lesión obligó a Mastantuono a frenar. Esto llevo al argentino a ausentarse en una gran cantidad de partidos y, en consecuencia, también a perder terreno en la competencia interna.

Publicidad

La última titularidad del zurdo fue el 1 de noviembre, en una goleada 4 a 0 al Valencia. De ahí en adelante se perdió 5 partidos por LaLiga (2 afuera, 3 suplente) y otros 3 de Champions League. El pasado domingo ingresó sobre el final en el triunfo 2-1 sobre Alavés.

DATOS CLAVE

  • Franco Mastantuono volverá a ser titular en el Real Madrid el miércoles por Copa del Rey.
  • Mastantuono está inscripto en el Real Madrid Castilla (dorsal 30) lo que limita los titulares a solo tres juveniles.
  • Solo tres futbolistas de la cantera del Real Madrid pueden ser titulares junto al argentino Mastantuono.
Lo que le faltaba: la burla contra Franco Mastantuono que se hizo tendencia tras su ingreso en Alavés vs. Real Madrid

ver también

Lo que le faltaba: la burla contra Franco Mastantuono que se hizo tendencia tras su ingreso en Alavés vs. Real Madrid

Xabi Alonso apuesta por Mbappé y Mastantuno para no arriesgar su continuidad en Real Madrid ante Alavés: “Estamos juntos”

ver también

Xabi Alonso apuesta por Mbappé y Mastantuno para no arriesgar su continuidad en Real Madrid ante Alavés: “Estamos juntos”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Siempre sale campeón el mejor y ese fue Estudiantes: ni Boca ni River, que fueron deplorables

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Fue campeón del fútbol argentino, superó 9 fracturas y buscará sorprender al Real Madrid en la Copa del Rey
Entrevista

Fue campeón del fútbol argentino, superó 9 fracturas y buscará sorprender al Real Madrid en la Copa del Rey

Tras festejar el título de Estudiantes, Javier Milei recibió el elogio de un ex Real Madrid y Juventus
Fútbol europeo

Tras festejar el título de Estudiantes, Javier Milei recibió el elogio de un ex Real Madrid y Juventus

Lo que le faltaba: la burla contra Franco Mastantuono que se hizo tendencia tras su ingreso en Alavés vs. Real Madrid
Fútbol europeo

Lo que le faltaba: la burla contra Franco Mastantuono que se hizo tendencia tras su ingreso en Alavés vs. Real Madrid

México le insiste a un DT argentino para el post del Mundial 2026
Fútbol Internacional

México le insiste a un DT argentino para el post del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo