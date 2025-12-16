El inesperado problema que Franco Mastantuono le genera al Real Madrid en la Copa del Rey

Este miércoles, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, Real Madrid enfrentará a Talavera, uno de los peores equipos de la tercera división de España. Xabi Alonso aprovechará para meter mano en el equipo y uno de los que volverá a sumar minutos será Franco Mastantuono, cuya presencia le pone un límite inesperado al entrenador.

Teniendo en cuenta la categoría del rival, el Merengue siempre aprovecha para probar a varios canteranos en el primer partido de este certamen. Sin embargo, la presencia del argentino solo le permitirá al estratega hacer uno de tres futbolistas surgidos en las inferiores de la institución.

Es que Mastantuono fue inscripto como jugador del Real Madrid Castilla (por eso lleva el dorsal 30), algo que fue posible por su corta edad. Esta situación hace que solo tres juveniles del Merengue puedan disfrutar de su primera titularidad en la máxima categoría.

Cómo podría formar el Real Madrid ante el Talavera

Con varios de los titulares listos para descansar como Kylian Mbappé, Thibaut Courtois y Fede Valverde, varios jóvenes formarán parte de la delegación. En la lista aparecerían chicos como Fran González, David Jiménez, Valde, Joan, Cestero y Thiago Pitarch. Solo tres podrán ser titulares.

La reaparición del ex-River en el 11 inicial es prácticamente un hecho. Con este panorama, Real Madrid podría salir a jugar con Lunin; David Jiménez, Huijsen, Carreras, Fran García; Cestero, Ceballos, Thiago Pitarch; Mastantuono; Endrick y Gonzalo García.

Mastantuono volverá a ser titular

Luego de un arranque de temporada con mucha acción luego de su reciente arribo desde River, una lesión obligó a Mastantuono a frenar. Esto llevo al argentino a ausentarse en una gran cantidad de partidos y, en consecuencia, también a perder terreno en la competencia interna.

La última titularidad del zurdo fue el 1 de noviembre, en una goleada 4 a 0 al Valencia. De ahí en adelante se perdió 5 partidos por LaLiga (2 afuera, 3 suplente) y otros 3 de Champions League. El pasado domingo ingresó sobre el final en el triunfo 2-1 sobre Alavés.

