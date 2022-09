Boca sueña con pelear hasta el final la Liga Profesional y para ello Hugo Ibarra quiere tener a disposición todos sus futbolistas. Sí, incluso a Sergio Romero, a quien todavía no utilizó en el arco del Xeneize y se lesionó en un entrenamiento. Este viernes, el 1 volvió a las prácticas.

En la mañana del viernes, Hugo Ibarra volvió a contar con Carlos Zambrano, Frank Fabra y Luis Advíncula, quienes estaban convocados a sus respectivas selecciones, y Chiquito Romero, quien ya mejoró de la lesión en su rodilla y estuvo a disposición. ¿Ya está para atajar?

Chiquito Romero dijo presente en la práctica de Boca

Tras la artroscopía en su rodilla derecha y unos días de reposo indicado por el cuerpo médico del club, Chiquito Romero volvió a entrenarse con el buzo de Boca. Aunque claro, no será de la partida vs. Vélez y continuará con su recuperación en el predio. Aún no tiene fecha de retorno y lo irán evaluando paso a paso.

Por otra parte, Ibarra sí contará con los tres ausentes por las giras de selecciones. Es más, lo más probable es que Advíncula, Zambrano y Fabra vuelvan a ser titulares en su esquema para enfrentar al Vélez del Cacique Medina.