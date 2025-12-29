Mientras gran parte de los clasificados a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya se centran en evaluar a sus tres contrincantes de la Fase de Grupos, Argentina y España (además de aquellos afectados a la Copa Africana de Naciones que se está disputando en estos momentos en Marruecos), primero, se enfocan en la Finalissima que se llevará a cabo en el Estadio Icónico de Lusail, Doha, en la fecha FIFA de marzo.

El certamen que definirá al nuevo campeón intercontinental (la Albiceleste es el campeón vigente al vencer a Italia en Wembley en junio del 2022), para la Scaloneta tiene un valor agregado que es el de buscar mantenerse en el mismo nivel anímico y deportivo, el cual obtuvo, fundamentalmente, al coronarse en el Mundial de Qatar.

En tanto que en España se ve algo más relajado. A la Finalissima le darán la seriedad que se merece, pero la toman como una buena oportunidad en función de medir para qué están en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Además, será en marzo cuando pueda probar en cancha a una de sus principales figuras, la cual anduvo bastante complicada con las lesiones, pero que ya podría estar lista para fines de febrero.

Se trata de Gavi, quien arrastra una artroscopia, lesión que le brotó el 23 de agosto en un partido que estaba jugando con el Barcelona por LaLiga contra el Levante y que desde entonces lo tiene apartado de la temporada. Y al respecto, Mundo Deportivo señala que el cuerpo médico culé estipula su retorno a los campos de juego para después de mediados del segundo mes del 2026.

Claramente, la noticia del regreso del mediocampista que empieza a vislumbrarse en el horizonte no solo entusiasma a Luis De La Fuente (DT de España), sino a Hansi Flick (técnico del Barça), que busca añadirlo a su esquema tanto para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones del campeonato español como para plantarse en Europa como serio candidato para ganar la UEFA Champions League.

¿Cuándo se juega la Finalissima entre Argentina y España?

Conmebol y UEFA ya anunciaron a través de sus canales oficiales que llegaron a un acuerdo con la AFA y la RFEF para disputar la Finalissima el viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail, Doha, Qatar. Será la segunda reedición, puesto que el primer ejemplar del certamen, que oficialmente se llama Copa de Campeones UEFA-CONMEBOL, se llevó a cabo el primero de junio del 2022 en el Estadio de Wembley. Aquella vez fue victoria 3 a 0 de Argentina sobre Italia.

Anteriormente, bajo el nombre de Copa Artemio Franchi, Francia le ganó a Uruguay 2 a 0 en el Parque de los Príncipes de París el 21 de agosto de 1985, en tanto que Argentina superó 5 a 4 a Dinamarca en los penales (tras empatar 1 a 1 en los 90) el 24 de febrero en el Estadio José María Minella de la ciudad de Mar del Plata.

En síntesis

Argentina y España disputarán la Finalissima el viernes 27 de marzo en Lusail, Qatar.

El mediocampista Gavi regresará a las canchas a finales de febrero de 2026.

Gavi sufrió una lesión el 23 de agosto durante un partido contra el Levante.