Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mercado

¿Guiño a Boca? Revelan la intención de Sergio Ramos tras su salida de Rayados de Monterrey

Sergio Ramos, tras su salida de los Rayados de Monterrey, reflota los rumores que lo relacionaron con Boca con su postura para su futuro cercano.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Sergio Ramos, tras su salida de los Rayados de Monterrey, reflota los rumores con Boca con su postura para su futuro cercano. Grok.
Sergio Ramos, tras su salida de los Rayados de Monterrey, reflota los rumores con Boca con su postura para su futuro cercano. Grok.

Sergio Ramos, tras 8 goles en 34 partidos en los Rayados de Monterrey, decidió ponerle punto final a su aventura en la Liga MX. El defensor español de 39 años, campeón del mundo con su selección en el campeonato que se llevó a cabo en Sudáfrica 2010, ahora busca opción en el mercado para continuar con su carrera profesional.

¿Cuáles son las alternativas? Aparentemente, no muchas. Así lo señala el diario AS, que habla de que trascendieron presuntas ofertas de Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, Turquía e incluso de su país España, pero que no obtuvo ninguna propuesta concreta para seguir su camino en el fútbol desde el mes de enero del 2026.

Eso sí, el medio de comunicación citado, este lunes 29 de diciembre, remarcó que la idea de Sergio Ramos es la de escuchar a todos los que se le arrimen. Con lo cual, vuelven a crecer las especulaciones que en algún momento lo aproximaron a Boca, sobre todo, luego de pegar el portazo en el Sevilla post temporada 2023/2024.

Es que cada vez que habló del Xeneize el ex Real Madrid fue claro. De hecho, en conversación con BOLAVIP en marzo del 2023 cuando aún jugaba en el París Saint-Germain, reconoció no solo que le simpatiza el club azul y oro, sino que le gustaría jugar en la Bombonera y (en off) que tiene relación con Juan Román Riquelme, por entonces vicepresidente y autoridad máxima desde diciembre de aquel año.

Tweet placeholder

Asimismo, mientras que Boca define quién será su técnico, Sergio Ramos se toma su tiempo para tomar una decisión. Si bien, tal como se describe anteriormente, quiere tener el tema resuelto con la llegada del año nuevo, no sería la primera vez que no se precipita, pues entre su salida de Europa en julio del 2024 y su arribo a Norteamérica pasaron 6 meses.

Publicidad

Sergio Ramos piensa jugar, por lo menos, dos años más

El calvario de Lucas Ocampos en México: tras su fractura sufre un impresionable síntoma

ver también

El calvario de Lucas Ocampos en México: tras su fractura sufre un impresionable síntoma

El histórico equipo europeo ligado a Argentina que quiere llevarse a Franco Mastantuono

ver también

El histórico equipo europeo ligado a Argentina que quiere llevarse a Franco Mastantuono

Sergio Ramos (39) se apoya en otros grandes ejemplos de futbolistas que no solo se mantienen en actividad, sino que lo hacen en gran nivel, para extender su carrera profesional. Luka Modric (40 años) en el AC Milan, Thiago Silva (41) flamante refuerzo del Porto y Cristiano Ronaldo (40) en el Al Nassr. Además, a este grupo se le puede sumar Lionel Messi, de 38 años, que ya firmó su contrato con el Inter Miami para jugar, como mínimo, hasta los 41.

En síntesis

Sergio Ramos finalizó su contrato con Rayados de Monterrey tras jugar 34 partidos en México.

El defensor de 39 años busca equipo para enero de 2026 tras recibir ofertas informales.

El ex Real Madrid mantiene relación con Juan Román Riquelme y admitió su simpatía por Boca Juniors.

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
El histórico equipo europeo ligado a Argentina que quiere llevarse a Franco Mastantuono
Fútbol europeo

El histórico equipo europeo ligado a Argentina que quiere llevarse a Franco Mastantuono

La carta de despedida de la Serie A para Nico Paz: ''Gracias por todo''
Fútbol europeo

La carta de despedida de la Serie A para Nico Paz: ''Gracias por todo''

La vuelta de Nico Paz a Real Madrid puede condicionar el futuro de Mastantuono
Fútbol Internacional

La vuelta de Nico Paz a Real Madrid puede condicionar el futuro de Mastantuono

Ter Stegen podría ser compañero de Echeverri en Girona
Fútbol europeo

Ter Stegen podría ser compañero de Echeverri en Girona

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo