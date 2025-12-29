¿Guiño a Boca? Revelan la intención de Sergio Ramos tras su salida de Rayados de Monterrey

Sergio Ramos, tras 8 goles en 34 partidos en los Rayados de Monterrey, decidió ponerle punto final a su aventura en la Liga MX. El defensor español de 39 años, campeón del mundo con su selección en el campeonato que se llevó a cabo en Sudáfrica 2010, ahora busca opción en el mercado para continuar con su carrera profesional.

¿Cuáles son las alternativas? Aparentemente, no muchas. Así lo señala el diario AS, que habla de que trascendieron presuntas ofertas de Inglaterra, Italia, Francia, Portugal, Turquía e incluso de su país España, pero que no obtuvo ninguna propuesta concreta para seguir su camino en el fútbol desde el mes de enero del 2026.

Eso sí, el medio de comunicación citado, este lunes 29 de diciembre, remarcó que la idea de Sergio Ramos es la de escuchar a todos los que se le arrimen. Con lo cual, vuelven a crecer las especulaciones que en algún momento lo aproximaron a Boca, sobre todo, luego de pegar el portazo en el Sevilla post temporada 2023/2024.

Es que cada vez que habló del Xeneize el ex Real Madrid fue claro. De hecho, en conversación con BOLAVIP en marzo del 2023 cuando aún jugaba en el París Saint-Germain, reconoció no solo que le simpatiza el club azul y oro, sino que le gustaría jugar en la Bombonera y (en off) que tiene relación con Juan Román Riquelme, por entonces vicepresidente y autoridad máxima desde diciembre de aquel año.

Asimismo, mientras que Boca define quién será su técnico, Sergio Ramos se toma su tiempo para tomar una decisión. Si bien, tal como se describe anteriormente, quiere tener el tema resuelto con la llegada del año nuevo, no sería la primera vez que no se precipita, pues entre su salida de Europa en julio del 2024 y su arribo a Norteamérica pasaron 6 meses.

Sergio Ramos piensa jugar, por lo menos, dos años más

Sergio Ramos (39) se apoya en otros grandes ejemplos de futbolistas que no solo se mantienen en actividad, sino que lo hacen en gran nivel, para extender su carrera profesional. Luka Modric (40 años) en el AC Milan, Thiago Silva (41) flamante refuerzo del Porto y Cristiano Ronaldo (40) en el Al Nassr. Además, a este grupo se le puede sumar Lionel Messi, de 38 años, que ya firmó su contrato con el Inter Miami para jugar, como mínimo, hasta los 41.

