Diego Martínez recordó su paso por Boca y habló del “noches alegres, mañanas tristes” de Darío Benedetto

La llegada de Diego Martínez a Boca fue polémica. El entrenador trabajaba en Huracán a fines de 2023, pero era un secreto a voces que Juan Román Riquelme lo quería como DT del Xeneize en caso de ganar las elecciones, mientras que el candidato opositor -Andrés Ibarra- ya tenía acordada la llegada de Martín Palermo.

Riquelme ganó con claridad las elecciones, pero tardó un tiempo en poder destrabar la salida de Diego Martínez de Huracán, algo que no cayó nada bien en Parque Patricios. Para comienzos de 2024 se solucionó el tema y Martínez inició su camino en Boca, aunque no duraría mucho tiempo ya que en septiembre de aquel año, tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, la dirigencia le pidió que dé un paso al costado.

“Noches alegres, mañanas tristes”

Boca tenía un vestuario pesado allá por 2024, con algunos referentes que no sumaban muchos minutos, con desprolijidades en cuestiones de disciplina y también con filtraciones a la prensa. En mayo de aquel año, se popularizó una frase que habría dicho Darío Benedetto en un entrenamiento: “Noches alegres, mañanas tristes”. Se dijo en su momento que el atacante había celebrado su cumpleaños hasta altas horas de la madrugada y luego se habría presentado a entrenar en malas condiciones y allí habría lanzado esa frase.

¿Qué dijo Diego Martínez?

Un año y medio después de aquella famosa frase, Diego Martínez dialogó con Mundo Ascenso y afirmó: “¿Quién te dijo eso? ¿Dónde salió que dijo eso? Con Darío tuvimos una excelente relación“.

“Habrá que ver los contextos, cada situación y cómo manejarlo. Si te tocó estar en un vestuario y ser futbolista, podés entender algún tipo de reacción o algo que le esté pasando a un jugador porque va más allá de un dicho. Se genera tanto afuera que termina siendo más fuerte de lo que pasa adentro“, completó Martínez.

