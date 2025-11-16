Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Diego Martínez recordó su paso por Boca y habló del “noches alegres, mañanas tristes” de Darío Benedetto

El entrenador pasó por el Xeneize entre enero y septiembre de 2024, no cumplió los objetivos y fue reemplazado por Fernando Gago.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Diego Martínez
© GettyDiego Martínez

La llegada de Diego Martínez a Boca fue polémica. El entrenador trabajaba en Huracán a fines de 2023, pero era un secreto a voces que Juan Román Riquelme lo quería como DT del Xeneize en caso de ganar las elecciones, mientras que el candidato opositor -Andrés Ibarra- ya tenía acordada la llegada de Martín Palermo.

Riquelme ganó con claridad las elecciones, pero tardó un tiempo en poder destrabar la salida de Diego Martínez de Huracán, algo que no cayó nada bien en Parque Patricios. Para comienzos de 2024 se solucionó el tema y Martínez inició su camino en Boca, aunque no duraría mucho tiempo ya que en septiembre de aquel año, tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, la dirigencia le pidió que dé un paso al costado.

“Noches alegres, mañanas tristes”

Boca tenía un vestuario pesado allá por 2024, con algunos referentes que no sumaban muchos minutos, con desprolijidades en cuestiones de disciplina y también con filtraciones a la prensa. En mayo de aquel año, se popularizó una frase que habría dicho Darío Benedetto en un entrenamiento: “Noches alegres, mañanas tristes”. Se dijo en su momento que el atacante había celebrado su cumpleaños hasta altas horas de la madrugada y luego se habría presentado a entrenar en malas condiciones y allí habría lanzado esa frase.

Darío Benedetto en Boca en 2024. (Foto: Getty).

Darío Benedetto en Boca en 2024. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Diego Martínez?

Un año y medio después de aquella famosa frase, Diego Martínez dialogó con Mundo Ascenso y afirmó: “¿Quién te dijo eso? ¿Dónde salió que dijo eso? Con Darío tuvimos una excelente relación“.

Dos jugadores y el esquema: los cambios que prepara Claudio Úbeda para la posible formación de Boca ante Tigre

ver también

Dos jugadores y el esquema: los cambios que prepara Claudio Úbeda para la posible formación de Boca ante Tigre

“Habrá que ver los contextos, cada situación y cómo manejarlo. Si te tocó estar en un vestuario y ser futbolista, podés entender algún tipo de reacción o algo que le esté pasando a un jugador porque va más allá de un dicho. Se genera tanto afuera que termina siendo más fuerte de lo que pasa adentro“, completó Martínez.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Diego Martínez fue despedido de Boca Juniors en septiembre de 2024 tras la eliminación de la Copa Sudamericana.
  • Darío Benedetto supuestamente dijo la frase “Noches alegres, mañanas tristes” en mayo de 2024 en un entrenamiento.
  • Juan Román Riquelme ganó las elecciones y lo contrató a comienzos de 2024, destrabando su salida de Huracán.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Diego Martínez: "Equi Fernández es el resumen de lo que tiene un futbolista de élite"
Selección Argentina

Diego Martínez: "Equi Fernández es el resumen de lo que tiene un futbolista de élite"

Diego Martínez habló maravillas de un jugador de River
Fútbol Argentino

Diego Martínez habló maravillas de un jugador de River

Diego Martínez fue despedido de Cerro Porteño: las coincidencias con su salida de Boca
Fútbol Sudamericano

Diego Martínez fue despedido de Cerro Porteño: las coincidencias con su salida de Boca

Lamine Yamal se refirió a la posibilidad de ganarle la Finalissima a Lionel Messi
Selección Argentina

Lamine Yamal se refirió a la posibilidad de ganarle la Finalissima a Lionel Messi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo