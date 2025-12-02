Jugó con Messi en la Selección Argentina, hizo 71 goles en Boca y le mandó un mensaje: “Si me llama Inter Miami, voy en bicicleta”

Lionel Messi tiene un objetivo bien claro: ganar su primer título en la MLS, donde tendrá que enfrentar a Vancouver Whitecaps en la final que se disputará el sábado 6 de diciembre, a las 16:30 (Argentina). De coronar, lógicamente, será un envión muy importante para encarar el próximo año, donde su mayor anhelo estará puesto en repetir el título con la Selección Argentina.

El capitán de las Garzas sabe que, una vez que finalice la temporada en el fútbol estadounidense, David Beckham y el resto de los empresarios que lideran a la institución fundada en enero de 2018, buscarán refuerzos de calidad para encarar el año venidero. De hecho, uno de los apuntados es el alemán Timo Werner, quien se encuentra en RB Leipzig y donde posee contrato hasta mediados de 2026.

Si bien no están buscando futbolistas en Argentina, en plena entrevista que le brindó a ESPN, Darío Benedetto hizo un guiño para jugar en la MLS. Sí, a pesar de que sostuvo que desea “seguir jugando un año más, como mínimo, y en Argentina” porque “la idea estar cerca de mis hijos”, el ex delantero de Boca respondió a la consulta de los periodistas con una frase que retumbó en Fort Lauderdale: “Si me llama Inter Miami, voy en bicicleta”, indicó.

Cabe destacar que el oriundo de Berazategui, quien anotó 71 tantos con la camiseta del Xeneize, se refirió a su presente tras lo que fue su rescisión contractual en Newell’s Old Boys: “Estoy en un buen momento, en paz conmigo mismo”, exclamó.

Darío Benedetto junto a Messi. (Getty Images)

El paso de Darío Benedetto por la Selección Argentina

Su buen rendimiento con la camiseta de Boca, durante la temporada 2017-2018, provocó que Jorge Sampaoli lo convocara a la Selección Argentina. Allí se dio el lujo de jugar con Lionel Messi en un total de 5 partidos (tres de ellos por Eliminatorias Sudamericanas, y los dos restantes en amistosos). A pesar de que no tuvo la oportunidad de anotar goles ni aportar asistencias, sumó 258 minutos dentro del campo de juego.

Darío Benedetto reveló cuándo estuvo cerca de retirarse

Cuando se encontraba en su última etapa en Boca, antes de emigrar hacia Querétaro, el Pipa tuvo un conflicto consigo mismo y la actualidad del mundo futbolístico. Los enormes desmanejos que hay, los constantes cambios de reglamento y se pierda gran parte del juego para que esté, en cierta parte, ‘mecanizado’, lo llevó a replantearse su continuidad.

“Me hartaron ciertas mañas que agarró el fútbol de hoy. Quilombos, negocios, no importa. Pero siempre me va a gustar, porque le estoy muy agradecido al fútbol”, explicó en la entrevista que brindó en F90, el programa televisivo que conduce Sebastián Vignolo. Y agregó: “Casi me retiro. Pero me propuse a mí mismo, haciendo terapia, estirarlo un poquito más y retirarme bien”.

