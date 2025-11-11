Es tendencia:
No es Almirante Brown: el insólito destino que podría tener Darío Benedetto tras irse libre de Newell’s

El delantero busca nuevo club tras marcharse de la Lepra por la puerta de atrás. Detalles.

Por Joaquín Alis

Desde su prematura salida de Newell’s, Darío Benedetto define dónde continuar su carrera. El delantero, que rescindió su contrato luego de no haber podido marcar ni un gol en la Lepra, maneja distintas alternativas para su futuro y una de ellas está en el exterior.

Según pudo saber BOLAVIP, Everton de Viña del Mar es una de las opciones que maneja el ex delantero de Boca Juniors. El equipo chileno, que marcha 13° en el campeonato de su país, podría ser el próximo destino del atacante pensando en el mercado de pases que se viene.

De concretarse, el Pipa volvería a armar las valijas para jugar en otro país. Cabe recordar que sus últimas experiencias fueron en México (Querétaro), Paraguay (Olimpia) y Argentina (Newell’s). Sea cual sea su próximo club, el atacante intentará cortar una larga racha sin convertir.

Almirante Brown, ¿otra opción para Benedetto?

En las últimas horas, Benedetto también fue vinculado con Almirante Brown, uno de los equipos que milita en la Primera Nacional. Sin embargo, según pudo saber este medio, hay pocas chances de ver al delantero vistiendo la camiseta de La Fragata en la próxima temporada.

La sequía goleadora de Pipa Benedetto

Benedetto va camino a los dos años sin anotar goles, la característica que lo posicionó como uno de los mejores delanteros del país en su momento. Además, no pudo gritar tantos en los últimos tres equipos que representó, incluyendo diferentes ligas.

La última vez del Pipa fue el 5 de febrero de 2024 en lo que fue triunfo de Boca ante Tigre en Victoria por 2-0. Desde entonces, el exjugador de la Selección Argentina no logra aportar al marcador.

