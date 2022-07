Boca se encuentra en un estado de shock después de lo que fue la durísima eliminación en la CONMEBOL Libertadores, el pasado martes. Y como si algo le faltaba al dolor de los hinchas, Sebastián Battaglia arremetió contra el Consejo de Fútbol, que al día siguiente lo despidió del cargo.

Más allá de que ya comenzó la danza de nombres, donde Juan Román Riquelme tiene en su cabeza a algunos entrenadores, como son los casos de Sebastián Beccacece, Jorge Almirón, Martín Palermo y Guillermo Barros Schelotto, en el día de la fecha hubo muchísimo revuelo: se expresó Jorge Bermúdez, como así también lo hizo Carlos Izquierdoz, con un contundente comunicado por Instagram.

Pero si algo le faltaba al día era la palabra de Battaglia, quien no tuvo pelos en la lengua y le agradeció a todos los hinchas, como también a sus compañeros de trabajo y a los jugadores. Sin embargo, la munición contra el Consejo de Fútbol fue muy pesada.

"Hoy toca despedirme de este club que, como todos saben, es mi casa. Me recibió a los 15 años y me hizo crecer tanto profesionalmente como persona, viví muchas alegrías como jugador y esta última etapa las viví como técnico. Me llevo el cariño y el amor incondicional de toda la gente. Como dije anteriormente, Boca es mi casa y ustedes mi familia, llevo estos colores en la sangre y en el corazón", inició el ex entrenador del Xeneize.

A su vez, en su cuenta oficial de Instagram, Battaglia continuó: "Quiero agradecerles a los jugadores, a mi cuerpo técnico, a todo el staff, utileros, cuerpo médico, nutricionistas y psicólogos, por su aporte y esfuerzo para ayudarme a cumplir los objetivos. No quiero dejar de agradecerle a mi familia y amigos que siempre me acompañaron y apoyaron". Y se volvió contundente, sin tapujo alguno y destilando algo de bronca: "Hoy me voy tranquilo con el trabajo realizado, mis convicciones nunca las voy a traicionar y sobre todo me voy convencido de este proyecto que lamentablemente no me dejaron continuar".

Pese a que no mencionó directamente a los integrantes del Consejo de Fútbol, las fuertes palabras tuvieron un único destinatario: Juan Román Riquelme. Sin embargo, Battaglia no quiso ahondar más en el tema y se despidió de la parcialidad boquense: "A cada uno de los socios dueños del club e hinchas de Boca, que estuvieron incondicionalmente alentando sea cual fuera el resultado, ¡no tengo más que palabras de agradecimiento y admiración! Ojalá más adelante nos volvamos a encontrar… ¡Gracias por todo y aguante Boca!", sentenció.