Boca se encuentra en un momento caldeado como pocas veces sucedió en el mandato de la dirigencia actual comandada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme. Es que a nivel futbolístico, al priorizar la Copa Libertadores el equipo xeneize descuidó la Liga Profesional y no está teniendo un buen arranque al encontrarse en mitad de tabla y para peor, en la disputa internacional quedaron eliminados en octavos de final por penales ante Corinthians.

Y si esto fuera poco, lo extrafutbolístico tampoco le sonríe a Boca, ya que los resultados y las tensiones entre los dos sectores -Consejo del Fútbol y cuerpo técnico- hicieron que el club despida a Sebastián Battaglia del puesto de entrenador el pasado miércoles tras casi un año a cargo del equipo. Esto, además, destapó una serie de conflictos entre el CdF y el plantel, lo que sin dudas generó un caldeado clima en Brandsen 805.

En medio de este contexto, el mercado de pases aún no cerró y desde Boca no descartaron más salidas que las que ya hubo como el caso de Eduardo Salvio y Cristian Pavón, así como tampoco descartaron altas con las negociaciones que aún mantienen activas. Pero, quedándonos con las posibles bajas extra que pueda sufrir el equipo de la Ribera, se supo que uno de los futbolistas pidió marcharse del club para tener más oportunidades y mayor rodaje.

En concreto, hablamos de Norberto Briasco. El argentino nacionalizado armenio no juega un partido oficial desde hace siete meses y medio debido a lesiones o decisiones técnicas, por lo que, según comentó TyC Sports, el atacante le habría pedido a los encargados del fútbol de Boca que lo envíen a préstamo a otro club para poder regresar a un campo de juego, ya que de la lesión recibió el ok médico para jugar.

La primera opción de "Beto" sería regresar a Huracán, pero desde Boca rechazaron esa posibilidad, así como tampoco consideraron el interés que hubo desde Racing y Estudiantes debido a que el Xeneize no pretende cederlo, ya que si bien aún no regresó a las canchas, en su posición escacean jugadores en el plantel actual de Boca, por lo que no descartarían que regrese en el corto o mediano plano a vestir la Azul y oro. Siendo así, ¿querrá marcharse igual?