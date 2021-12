Dani Alves regresó al Barcelona y ya está listo para su debut en este nuevo ciclo en el club español donde alcanzó el éxito. Y justo su primer partido con la camiseta blaugrana será frente a Boca, el equipo que eligió como su predilecto en Argentina.

Hace algunos años le preguntaron si podría retirarse en el Xeneize y el brasileño se mostró abierto a la posibilidad. "No estaría mal. Ustedes saben del cariño que yo tengo por Boca y no es por lo que la gente dice o porque es grande. Siempre me despertó algo diferente, hay algunas situaciones que te identifican", sostuvo en ese entonces.

Luego tuvo que aclarar la cuestión para darle realismo al tema. "La gente rumorea muchas cosas, pero yo pongo la verdad por delante. En ningún momento ha sido planeado jugar en Boca, por más que me guste y me apasione cómo la gente vive y disfruta el fútbol, dándole sentido a todo lo que hacemos por el ambiente que genera", explicó.

Lo cierto es que, independientemente de las chances reales de que en algún momento Alves llegue a Boca, el cariño existe y este martes podría ser un partido especial para el futbolista. ¿Qué dijo al respecto? En el viaje a Arabia Saudita para disputar la "Maradona Cup", el lateral publicó una foto con la frase: "Todo va a estar bien... ¡No te rindas!" y los siguientes hashtags: "Sé fuerte", "Gracias Dios" y "El loco bueno está de vuelta". ¿Cómo defenderá Boca las subidas del brasileño?