Después de haber avanzado de ronda con un equipo alternativo, Boca se volvió a poner el chip del campeonato e intentará seguir metiéndole presión a Atlético Tucumán. El equipo de Hugo Ibarra recibirá a Vélez en La Bombonera recuperando a varios soldados, pero no a todos.

La buena noticia pasa por la vuelta de los jugadores de selección. Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Frank Fabra ya están a disposición y serían titulares ante el Fortín. Sin embargo, hay dos piezas importantes que se perderían este compromiso.

Se trata de Nicolás Figal y Marcos Rojo. Ambos aún no superan sus respectivas lesiones (no hubo parte médico) y no pudieron entrenar a la par del grupo en toda la semana. Como no están al 100%, Ibarra los guardaría para el trascendental duelo ante Gimnasia.

+ El probable equipo de Boca

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Martín Payero, Óscar Romero o Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto.