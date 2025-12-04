Revelaron el momento en el que Marcos Rojo pudo pelear en Párense de Manos

Desde que comenzó a desarrollarse el popular evento Párense de Manos, que es producido por el streamer Luquita Rodríguezy sus compañeros del programa Paren la Mano, muchísimas figuras se subieron al ring. Pasaron futbolistas como Pablo Migliore y el Turco García, también el cantante de Las Pastillas del Abuelo, Piti Fernández, e incluso el boxeador Sergio ‘Maravilla’ Martínez.

La velada tuvo un gran éxito y muchísima repercusión desde que se llevó a cabo la primera edición. Y entre tantos protagonistas, existió la posibilidad de que Marcos Rojo se pusiera los guantes y formara parte de un combate. Sí, cuando el defensor de Racing se encontraba en Boca, surgió la chance. Pero no pudo ser por cuestiones de calendario.

“Hubo una noche que él estuvo para pelear. Si era esa noche, peleaba”, exclamó Luquita Rodríguez en medio de su participación en CEF, donde fue entrevistado por todo el panel. “Incluso, estaba el rival. Dijo ‘le arranco la cabeza'”, agregó.

Víctor Mélida, de 33 años y más conocido como ViruZz, iba a ser su contrincante. De hecho, el youtuber ya había participado de una edición de La Velada del Año, un evento similar que realiza Ibai Llanos, el famoso streamer español. Sí, el ex Manchester United pudo haberse tomado a golpes de puño, pero la actividad futbolística se lo impidió. ¿Habrá revancha?

Tweet placeholder

¿Qué es Párense de Manos?

Parense de Manos es un evento organizado por el streamer Luquita Rodríguez, en el que streamers y personalidades se enfrentan en un combate de boxeo. Cabe destacar que esta idea emula a la del español Ibai Llanos, quien ya lleva cuatro ediciones de “La Velada del Año”, que se realiza en España.

Publicidad

Publicidad

ver también La amenaza desde Racing a Boca por el presente de Maravilla Martínez: “Se terminó de desbloquear”

ver también La contundente decisión de Conmebol con Santiago Sosa y Maravilla Martínez a días del partido entre Boca y Racing

DATOS CLAVES