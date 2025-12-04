Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Revelaron el momento en el que Marcos Rojo pudo pelear en Párense de Manos

El defensor de Racing tuvo la posibilidad de formar parte del evento que realizan los integrantes de Paren La Mano.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Marcos Rojo estuvo cerca de pelear en Párense de Manos
© IA GeminiMarcos Rojo estuvo cerca de pelear en Párense de Manos

Desde que comenzó a desarrollarse el popular evento Párense de Manos, que es producido por el streamer Luquita Rodríguezy sus compañeros del programa Paren la Mano, muchísimas figuras se subieron al ring. Pasaron futbolistas como Pablo Migliore y el Turco García, también el cantante de Las Pastillas del Abuelo, Piti Fernández, e incluso el boxeador Sergio ‘Maravilla’ Martínez.

La velada tuvo un gran éxito y muchísima repercusión desde que se llevó a cabo la primera edición. Y entre tantos protagonistas, existió la posibilidad de que Marcos Rojo se pusiera los guantes y formara parte de un combate. Sí, cuando el defensor de Racing se encontraba en Boca, surgió la chance. Pero no pudo ser por cuestiones de calendario.

“Hubo una noche que él estuvo para pelear. Si era esa noche, peleaba”, exclamó Luquita Rodríguez en medio de su participación en CEF, donde fue entrevistado por todo el panel. “Incluso, estaba el rival. Dijo ‘le arranco la cabeza'”, agregó.

Víctor Mélida, de 33 años y más conocido como ViruZz, iba a ser su contrincante. De hecho, el youtuber ya había participado de una edición de La Velada del Año, un evento similar que realiza Ibai Llanos, el famoso streamer español. Sí, el ex Manchester United pudo haberse tomado a golpes de puño, pero la actividad futbolística se lo impidió. ¿Habrá revancha?

Tweet placeholder

¿Qué es Párense de Manos?

Parense de Manos es un evento organizado por el streamer Luquita Rodríguez, en el que streamers y personalidades se enfrentan en un combate de boxeo. Cabe destacar que esta idea emula a la del español Ibai Llanos, quien ya lleva cuatro ediciones de “La Velada del Año”, que se realiza en España.

Publicidad
La amenaza desde Racing a Boca por el presente de Maravilla Martínez: “Se terminó de desbloquear”

ver también

La amenaza desde Racing a Boca por el presente de Maravilla Martínez: “Se terminó de desbloquear”

La contundente decisión de Conmebol con Santiago Sosa y Maravilla Martínez a días del partido entre Boca y Racing

ver también

La contundente decisión de Conmebol con Santiago Sosa y Maravilla Martínez a días del partido entre Boca y Racing

DATOS CLAVES

  • El streamer Luquita Rodríguez produce el popular evento de boxeo Párense de Manos.
  • Marcos Rojo, defensor de Racing, estuvo cerca de pelear, pero la actividad futbolística se lo impidió.
  • El posible rival de Rojo era Víctor Mélida (ViruZz), un youtuber de 33 años.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Párense de Manos: el KO del Turco García a Rusoenger tras una lluvia de golpes
Offside

Párense de Manos: el KO del Turco García a Rusoenger tras una lluvia de golpes

Quién es Manuela, la colombiana que pelea contra Flor Vigna en Párense de Manos
Offside

Quién es Manuela, la colombiana que pelea contra Flor Vigna en Párense de Manos

Párense de Manos 2: qué le pasó a Angelo "Will" Valdes en la panza
Offside

Párense de Manos 2: qué le pasó a Angelo "Will" Valdes en la panza

Gallardo desea tener a Ascacibar para que acompañe a Castaño
River Plate

Gallardo desea tener a Ascacibar para que acompañe a Castaño

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo