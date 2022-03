No fue la de Palavecino: la jugada de River que asustó a Agustín Rossi

Agustín Rossi tuvo un nuevo partido consagratorio con la camiseta de Boca y se encargó de mantener el arco en cero para que el equipo se lleve 3 puntos valiosísimos en el Monumental. Con intervenciones extraordinarias, el 1 Xeneize fue el máximo responsable de la victoria ante River.

Lo que está claro es que, si el arquero fue figura, significa que el equipo pasó momentos de sufrimiento. El cabezazo de Agustín Palavecino paralizó los corazones de varios hinchas de Boca, pero increíblemente no fue la jugada que más alarmó al dueño del arco azul y oro.

"Me asustó más el tiro libre de Juanfer que el tiro de Enzo Fernández (que pegó en el travesaño). Porque uno espera algo que después no pasa. No solo yo, sino que mis compañeros y hasta los jugadores de River estaban esperando el centro. Salió una pelota en dirección al arco y se venía moviendo", confesó el 1 sobre el remate del 10 millonario.

Rossi no tuvo pudor en decir que lo sorprendió el disparo del colombiano y hasta se animó a entrar en detalle: "Se te cruzan un montón de cosas por la cabeza pero por suerte se fue un poquito afuera". ¡Mirá si iba adentro!

+ El tiro libre de Juanfer