En la previa de la semifinal ante Racing, el reconocimiento que recibió Claudio Úbeda como técnico de Boca

No caben dudas de que Boca atraviesa un gran presente futbolístico. A pesar de que el año en líneas generales estuvo lejos de ser bueno y este segundo semestre también comenzó de muy mala manera, la actualidad es realmente positiva y está a la vista de todos. Por ese mismo motivo, en las últimas horas Claudio Úbeda fue reconocido por la Liga Profesional de Fútbol.

Arribó a mitad de año para acompañar a Miguel Ángel Russo en su tercer ciclo en el Xeneize pero, tras el triste fallecimiento el histórico DT, se hizo cargo del plantel profesional y continuó con su legado. Lejos de caer en una crisis deportiva en cuanto a los resultados, el conjunto de la ribera está en constante levantada y alcanzó marcas que no se lograban desde hace varios años.

Lo cierto es que Úbeda fue reconocido como el mejor director técnico de noviembre por la Liga Profesional de Fútbol. Por la tremenda actualidad que atraviesa Boca, el entrenador fue homenajeado por la organización del campeonato doméstico en su rol fundamental para comandar al equipo en esta recta final de la temporada 2025 que está próxima a finalizar.

No es una simple casualidad este premio, sino que refleja la realidad. Durante noviembre, Boca ganó todos los partidos que jugó. Lejos de ser una exageración o verdad a medias, se trata de una ilustración del presente debido a que el Xeneize disputó 5 encuentros por el Torneo Clausura y en cada uno de ellos se impuso ante su rival de turno, incluyendo el Superclasico.

En ese lapso de tiempo, el elenco que comanda tácticamente Úbeda le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata en condición de visitante y luego fueron todos en La Bombonera. Con mucha superioridad, venció 2-0 a River, 2-0 a Tigre y de nuevo 2-0 a Talleres. El último triunfo, aunque sin ser mejor desde el juego, fue 1-0 frente a Argentinos Juniors para avanzar a las semifinales.

Aunque el futuro inmediato es absolutamente incierto, a esta hora Úbeda está a dos partidos de tener la posibilidad de consagrarse campeón por primera vez como director técnico. En la previa del duelo apasionante contra Racing para definir al primer finalista del fútbol argentino, Boca acumula seis victorias consecutivas y el DT es uno de los principales responsables.

