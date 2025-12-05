Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

En la previa de la semifinal ante Racing, el reconocimiento que recibió Claudio Úbeda como técnico de Boca

El entrenador del Xeneize fue homenajeado por la Liga Profesional de Fútbol, en medio del presente positivo que acumula.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors.
© GettyClaudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors.

No caben dudas de que Boca atraviesa un gran presente futbolístico. A pesar de que el año en líneas generales estuvo lejos de ser bueno y este segundo semestre también comenzó de muy mala manera, la actualidad es realmente positiva y está a la vista de todos. Por ese mismo motivo, en las últimas horas Claudio Úbeda fue reconocido por la Liga Profesional de Fútbol.

Arribó a mitad de año para acompañar a Miguel Ángel Russo en su tercer ciclo en el Xeneize pero, tras el triste fallecimiento el histórico DT, se hizo cargo del plantel profesional y continuó con su legado. Lejos de caer en una crisis deportiva en cuanto a los resultados, el conjunto de la ribera está en constante levantada y alcanzó marcas que no se lograban desde hace varios años.

Lo cierto es que Úbeda fue reconocido como el mejor director técnico de noviembre por la Liga Profesional de Fútbol. Por la tremenda actualidad que atraviesa Boca, el entrenador fue homenajeado por la organización del campeonato doméstico en su rol fundamental para comandar al equipo en esta recta final de la temporada 2025 que está próxima a finalizar.

Tweet placeholder

No es una simple casualidad este premio, sino que refleja la realidad. Durante noviembre, Boca ganó todos los partidos que jugó. Lejos de ser una exageración o verdad a medias, se trata de una ilustración del presente debido a que el Xeneize disputó 5 encuentros por el Torneo Clausura y en cada uno de ellos se impuso ante su rival de turno, incluyendo el Superclasico.

En ese lapso de tiempo, el elenco que comanda tácticamente Úbeda le ganó 2-1 a Estudiantes de La Plata en condición de visitante y luego fueron todos en La Bombonera. Con mucha superioridad, venció 2-0 a River, 2-0 a Tigre y de nuevo 2-0 a Talleres. El último triunfo, aunque sin ser mejor desde el juego, fue 1-0 frente a Argentinos Juniors para avanzar a las semifinales.

Publicidad
Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors. (Getty Images)

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors. (Getty Images)

Alan Velasco: la sorpresa inesperada que prepara Claudio Úbeda para el Boca vs. Racing de las semifinales del Torneo Clausura

ver también

Alan Velasco: la sorpresa inesperada que prepara Claudio Úbeda para el Boca vs. Racing de las semifinales del Torneo Clausura

Aunque el futuro inmediato es absolutamente incierto, a esta hora Úbeda está a dos partidos de tener la posibilidad de consagrarse campeón por primera vez como director técnico. En la previa del duelo apasionante contra Racing para definir al primer finalista del fútbol argentino, Boca acumula seis victorias consecutivas y el DT es uno de los principales responsables.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Claudio Úbeda fue reconocido por la Liga Profesional de Fútbol como el mejor director técnico de noviembre.
  • Boca Juniors ganó todos sus partidos (cinco en total) del Torneo Clausura durante noviembre, incluyendo el Superclásico (2-0 a River).
  • Las victorias de Boca en noviembre fueron: 2-1 a Estudiantes, 2-0 a River, 2-0 a Tigre, 2-0 a Talleres y 1-0 a Argentinos Juniors.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
En medio de los rumores de River y Boca, se conoció el deseo de Ascacíbar para su futuro
Fútbol Argentino

En medio de los rumores de River y Boca, se conoció el deseo de Ascacíbar para su futuro

Cambio de reglamento: el histórico anuncio de FIFA en pleno sorteo del Mundial 2026
Mundial 2026

Cambio de reglamento: el histórico anuncio de FIFA en pleno sorteo del Mundial 2026

La Selección ya conoce a sus rivales para el Mundial: comienza el camino rumbo a la defensa del título
Opinión

La Selección ya conoce a sus rivales para el Mundial: comienza el camino rumbo a la defensa del título

Herve Renard, DT de Arabia Saudita, se refirió al sorteo del Mundial de la Selección Argentina: “No voy a repetir esa frase”
Mundial 2026

Herve Renard, DT de Arabia Saudita, se refirió al sorteo del Mundial de la Selección Argentina: “No voy a repetir esa frase”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo