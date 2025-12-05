Mientras lo busca River y crecen los rumores de Boca, se conoció el deseo de Santiago Ascacíbar para su futuro

Aunque la temporada del fútbol argentino aún no bajó el telón, el mercado de pases ya comenzó a hacer de las suyas. Los rumores empiezan a crecer y los nombres propios a copar las agendas, y uno de los primeros en hacerlo es Santiago Ascacíbar, quien se erigió rápidamente en protagonista al verse vinculado con los nombres de River y Boca.

Mientras se prepara para el clásico platense por las semifinales del Clausura, el mediocampista de Estudiantes apareció primero en Núñez. Según pudo saber Bolavip, sería uno de los anhelos de Marcelo Gallardo en su intento por reforzar el mediocampo y, de hecho, ya habrían existido contactos iniciales entre la dirigencia Millonaria y el entorno del jugador.

Sin embargo, en paralelo surgieron versiones que vinculaban también el nombre de Ascacíbar con un posible interés de Boca. Pese a la danza, fuentes consultadas por este medio indican que, por el momento, el Xeneize no tendría entre sus máximas prioridades la incorporación de un mediocampista con las características del oriundo de La Plata.

La postura de Ascacibar, el factor crucial

La situación del jugador tiene un factor determinante que podría modificar por completo el panorama. Pese a que su cabeza está puesta en conseguir un nuevo título con el Pincha, en caso de pensar en una transferencia, el deseo de Ascacíbar rompe fronteras: Europa. Sí, en caso de no ser La Plata, la prioridad del Ruso sería regresar al Viejo Continente para tener una nueva oportunidad en el fútbol europeo.

Santiago Ascacíbar, volante de Estudiantes (Getty).

Así las cosas, esta postura del mediocampista podría hacer tambalear seriamente los intentos de River por sumarlo a sus filas. Con 28 años, vale recordar que Ascacíbar ya cuenta con una importante trayectoria en el fútbol europeo, entre 2017 y 2023, habiendo vestido las camisetas del Stuttgart y el Hertha Berlín en Alemania, así como la del Cremonese en Italia.

Lo cierto es que el volante aún tiene un año de contrato por delante en Estudiantes, lo que obliga a cualquier interesado a negociar con la directiva platense. Si bien River lo tiene en carpeta como uno de los pedidos especiales de Gallardo, la inclinación de Ascacíbar por el fútbol internacional podría enfríar las expectativas en Núñez, mientras que en La Ribera no generaría preocupaciones.

