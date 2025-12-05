El inesperado jugador al que Lionel Scaloni le habría pedido que pase a Boca o River para jugar el Mundial 2026

El camino al Mundial 2026, con los grupos ya definidos, hizo que la planificación de Lionel Scaloni ponga segunda y, por ende, los futbolistas argentinos que sueñan con ser convocados vivan meses de exigencia e incertidumbre máxima. Al punto que el análisis de la situación podría haber derivado en una inesperada sugerencia que pone en alerta al mercado de pases local, impactando directamente en la figura del arquero de Racing: Facundo Cambeses.

Según reveló el periodista Flavio Azzaro, el cuerpo técnico de la Selección Argentina le habría manifestado al arquero cierta necesidad de elevar su nivel de competencia diaria si quiere asegurarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial. Y la información involucraría a nada menos que Boca y River.

El supuesto pedido de Scaloni a Cambeses habría sido sin revueltas. “El técnico le dijo: ‘Si querés ir al Mundial, tenés que tener otro nivel de entrenamiento. Ese nivel de entrenamiento lo tenés jugando en Europa o jugando en Boca o en River‘”, sostuvo Azzaro en su propio canal de Youtube.

Esta recomendación dejaría en evidencia que, aunque Scaloni valora el buen presente de Cambeses, habiéndolo convocado en la última fecha FIFA y situándolo bajo la órbita mundialista, podría considerar que la vara de la exigencia diaria en el fútbol argentino solo se encuentra en el Xeneize o el Millonario. Incluso siendo Racing uno de los equipos argentinos con mejor rendimiento en los últimos dos años.

Tweet placeholder

La antigua alerta de una posible oferta

Curiosamente, hace algunas semanas, el representante de Cambeses, Juan Cruz Oller, ya había encendido las alarmas en Racing sobre posibles movimientos. “Va a tener una oferta importante en diciembre. Yo creo que a veces las posibilidades las tenés que aprovechar”, había señalado en diálogo con el mismo Azzaro.

Publicidad

Publicidad

Facundo Cambeses, arquero indiscutido de Racing (Getty Images).

ver también Tras el sorteo del Mundial, Scaloni rompió el silencio sobre el grupo de la Selección Argentina: “No hay rival fácil”

ver también Austria y Jordania desafían a Scaloni tras el sorteo del Mundial: “Arabia Saudita ya venció a Argentina”

Por el momento, las prioridades de Boca y River no pasarían por reforzar el arco, mientras que los rumores desde Europa no despertaron. Y si bien un detalle no menor es que la cláusula de rescisión del jugador es alta –$15 millones de dólares-, también debe tenerse en cuenta la firme postura que plantaría Racing ante cualquier pretendiente. Es que La Academia planea un 2026 con Cambeses como titular, más aún con la salida de Gabriel Arias confirmada y teniendo contrato hasta fines de 2027. Sin embargo, el mercado de pases si de algo sabe es dar sorpresas.

Datos clave

Lionel Scaloni habría sugerido a Facundo Cambeses jugar en Europa, Boca o River .

habría sugerido a jugar en . Juan Cruz Oller adelantó que el arquero recibirá una oferta importante en diciembre .

adelantó que el arquero recibirá una en . Racing tasó su salida en 15 millones de dólares con contrato hasta 2027.

Publicidad