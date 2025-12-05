Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

El inesperado jugador al que Lionel Scaloni le habría pedido que pase a Boca o River para jugar el Mundial 2026

Según Flavio Azzaro, un nombre importante del fútbol argentino recibió la sugerencia del DT de cambiar de club para mantenerse en la órbita de la Selección.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Lionel Scaloni, con la mira en defender la corona en el Mundial 2026.
© GettyLionel Scaloni, con la mira en defender la corona en el Mundial 2026.

El camino al Mundial 2026, con los grupos ya definidos, hizo que la planificación de Lionel Scaloni ponga segunda y, por ende, los futbolistas argentinos que sueñan con ser convocados vivan meses de exigencia e incertidumbre máxima. Al punto que el análisis de la situación podría haber derivado en una inesperada sugerencia que pone en alerta al mercado de pases local, impactando directamente en la figura del arquero de Racing: Facundo Cambeses.

Según reveló el periodista Flavio Azzaro, el cuerpo técnico de la Selección Argentina le habría manifestado al arquero cierta necesidad de elevar su nivel de competencia diaria si quiere asegurarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial. Y la información involucraría a nada menos que Boca y River.

El supuesto pedido de Scaloni a Cambeses habría sido sin revueltas. “El técnico le dijo: ‘Si querés ir al Mundial, tenés que tener otro nivel de entrenamiento. Ese nivel de entrenamiento lo tenés jugando en Europa o jugando en Boca o en River‘”, sostuvo Azzaro en su propio canal de Youtube.

Esta recomendación dejaría en evidencia que, aunque Scaloni valora el buen presente de Cambeses, habiéndolo convocado en la última fecha FIFA y situándolo bajo la órbita mundialista, podría considerar que la vara de la exigencia diaria en el fútbol argentino solo se encuentra en el Xeneize o el Millonario. Incluso siendo Racing uno de los equipos argentinos con mejor rendimiento en los últimos dos años.

Tweet placeholder

La antigua alerta de una posible oferta

Curiosamente, hace algunas semanas, el representante de Cambeses, Juan Cruz Oller, ya había encendido las alarmas en Racing sobre posibles movimientos. “Va a tener una oferta importante en diciembre. Yo creo que a veces las posibilidades las tenés que aprovechar”, había señalado en diálogo con el mismo Azzaro.

Publicidad
Facundo Cambeses, arquero indiscutido de Racing (Getty Images).

Facundo Cambeses, arquero indiscutido de Racing (Getty Images).

Tras el sorteo del Mundial, Scaloni rompió el silencio sobre el grupo de la Selección Argentina: “No hay rival fácil”

ver también

Tras el sorteo del Mundial, Scaloni rompió el silencio sobre el grupo de la Selección Argentina: “No hay rival fácil”

Austria y Jordania desafían a Scaloni tras el sorteo del Mundial: “Arabia Saudita ya venció a Argentina”

ver también

Austria y Jordania desafían a Scaloni tras el sorteo del Mundial: “Arabia Saudita ya venció a Argentina”

Por el momento, las prioridades de Boca y River no pasarían por reforzar el arco, mientras que los rumores desde Europa no despertaron. Y si bien un detalle no menor es que la cláusula de rescisión del jugador es alta –$15 millones de dólares-, también debe tenerse en cuenta la firme postura que plantaría Racing ante cualquier pretendiente. Es que La Academia planea un 2026 con Cambeses como titular, más aún con la salida de Gabriel Arias confirmada y teniendo contrato hasta fines de 2027. Sin embargo, el mercado de pases si de algo sabe es dar sorpresas.

Datos clave

  • Lionel Scaloni habría sugerido a Facundo Cambeses jugar en Europa, Boca o River.
  • Juan Cruz Oller adelantó que el arquero recibirá una oferta importante en diciembre.
  • Racing tasó su salida en 15 millones de dólares con contrato hasta 2027.
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Austria y Jordania desafían a Scaloni tras el sorteo del Mundial: “Arabia Saudita ya venció a Argentina”
Mundial 2026

Austria y Jordania desafían a Scaloni tras el sorteo del Mundial: “Arabia Saudita ya venció a Argentina”

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"
Opinión

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

Scaloni, sobre el grupo de Argentina: "No hay rival fácil"
Mundial 2026

Scaloni, sobre el grupo de Argentina: "No hay rival fácil"

En medio de los rumores de River y Boca, se conoció el deseo de Ascacíbar para su futuro
Fútbol Argentino

En medio de los rumores de River y Boca, se conoció el deseo de Ascacíbar para su futuro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo