El sorteo que la FIFA realizó el pasado 5 de diciembre generó que desde la Argentina se empiece a enfocar con mayor atención en sus rivales confirmados para la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es decir, en Argelia (el contrincante para el estreno), Austria y Jordania.

Y en el caso del primero mencionado, ya surgieron informaciones en torno a su entrenador y a la máxima figura en el presente del fútbol argelino, que llaman poderosamente la atención y que, de alguna manera, hace pensar que internamente, a seis meses del certamen que se desenvolverá en tierras norteamericanas, no están del todo bien.

”Todos los jugadores convocados a la selección nacional se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos y el rendimiento de cada uno marca la diferencia”, comentó en primera instancia Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia, cuando este lunes 8 de diciembre, en la previa del partido con Irak, le consultaron puntualmente por Riyad Mahrez.

Es que el ex Manchester City y actual Al Ahli de Arabia Saudita no fue citado para jugar con Argelia la Copa Árabe que se está disputando en estos momentos, a pesar de que la Liga Pro Saudí detuvo su actividad, justamente, por el certamen de combinados nacionales.

Y en ese mismo sentido, siempre en relación con Mahrez, Vladimir Petkovic remarcó: ”Ningún jugador tiene un puesto asegurado en el once inicial; el rendimiento determina quién lo tiene. Siempre esperamos lo mejor de quienes tienen experiencia y gran pericia”.

Argelia, enfocado en la Copa Árabe y la Copa Africana de Naciones

Argelia en lo que resta del 2025 estará dominado por dos torneos internacionales: la Copa Árabe de la FIFA y la fase final de la Copa Africana de Naciones. El combinado de Petkovic, por la Copa Árabe, tras empatar 0 a 0 con Sudán y golear 5 a 1 a Baréin, este martes se medirá con Irak. Si gana o empata clasificará a los Cuartos de Final en donde se puede cruzar, casualmente, con Jordania, rival también el grupo de la Copa del Mundo.

Luego en la Copa Africana de Naciones 2025 que se celebrará en Marruecos, los “Fennecs” integrarán el Grupo E junto a Sudán, Burkina Faso y Guinea Ecuatorial, con partidos programados para el 24, 28 y 31 de diciembre.

