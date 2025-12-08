Jugador x jugador: los puntajes de los jugadores de Boca en 2025

Boca tuvo un pésimo 2025. No dio la talla, ni cumplió ningún objetivo planeado a principio de año y volvió a sumar otra temporada sin levantar un trofeo, aunque sí consiguió la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Hubo fallas de Fernando Gago, Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda, pero también de los jugadores, que muchos de ellos no estuvieron a la altura de la camiseta.

Agustín Marchesín (4): muy flojo año del arquero. Boca lo incorporó como una garantía en un puesto que sufrió mucho en el último tiempo y no pudo dar la talla de lo pretendido. La situación ante Alianza Lima justo antes de los penales lo marcó negativamente y recién mostró un buen nivel en la recta final del Torneo Clausura.

Leandro Brey (4): poco rodaje, pero con un error grosero. Las contadas veces que reemplazó a Marchesín lo hizo de manera regular pero el partido ante Rosario Central fue un golpe duro: responsable en el gol olímpico de Ángel Di María. Así, el guardameta de 23 años cerró una temporada con poco tiempo de juego.

Ayrton Costa (6,5): el mejor jugador de Boca en 2025. Llegó en enero como el refuerzo desaprobado y se ganó a los técnicos y al hincha. A base de un buen rendimiento, mucha actitud y una notable solidez defensiva, el defensor tuvo una buena temporada en sus primeros meses con la camiseta azul y oro. Además le ganó la pulseada a Pellegrino, que cuando jugó lo hizo muy bien, lo que le da mayor mérito.

Ayrton Costa, zaguero central de Boca Juniors. (Getty Images)

Lautaro Di Lollo (5,5): sobre el final, se convirtió en el ‘2’ de Boca. Con una primera mitad de temporada en la que casi no participó pero un segundo semestre a un nivel alto, el zaguero central fue uno de los mejores futbolistas a lo largo del año. Consolidado definitivamente en Primera, pica en punta para ser una pieza clave en 2026.

Publicidad

Publicidad

Marco Pellegrino (5): llegó a mitad de año y, cuando le tocó, jugó bien. Está muy bien considerado por el cuerpo técnico y los hinchas, prácticamente no mostró falencias defensivas pero tuvo poco rodaje porque Costa le ganó la pulseada. Una pequeña lesión lo condenó a perder el puesto y, por mérito de Ayrton, no volvió a recuperarlo.

Nicolás Figal (3): muy poco tiempo de juego, pero malo. Bastante relegado por los distintos entrenadores, las veces que sumó rodaje estuvo lejos de lucirse y no dejó buenas sensaciones de cara al futuro. Ya muy lejos de su mejor versión en 2022, todo indica que deriva en una salida en el mercado de pases venidero.

Marcos Rojo (2): múltiples lesiones, cuestiones ajenas a lo futbolístico, discusiones con los entrenadores y se fue libre. El desenlace de la novela estuvo acorde a sus últimos meses. Lejos de aquel experimentado del Manchester United, Rojo se fue por la puerta de atrás y para colmo a un rival directo, que ahora lo eliminó del campeonato. Y festejó en la cara de los hinchas…

Publicidad

Publicidad

Marcos Rojo en su etapa en Boca. (Getty Images)

Luis Advíncula (3): el peor año desde su llegada a Boca. Con un pésimo rendimiento individual a tal punto que perdió el puesto y no jugó, salvo casos de suma urgencia. Era suplente con Gago, empezó de titular con Russo pero duró poco y Úbeda lo mantuvo en el banco de suplentes como variante.

Juan Barinaga (5): empezó relegado y terminó el semestre como titular indiscutido. Lejos de brillar pero ganándole la pulseada a sus competidores, el ex Belgrano se quedó con el puesto a base de esfuerzo, voluntad y una cumplidora solidez defensiva que le alcanzó para estar por encima de sus compañeros.

Publicidad

Publicidad

Lucas Blondel (2): pésimo año para el lateral derecho. De regreso tras su dura lesión en la rodilla, ni siquiera estuvo cerca de mostrar algún destello de aquel jugador que supo ser clave a principios de 2024. Jugó con Gago y solo acumuló malas actuaciones, Russo lo relegó y después lo borró, decisión que Úbeda mantuvo estas últimas semanas.

Lautaro Blanco (5): el buen lateral izquierdo no fue el mismo que en 2024. Aunque lo perjudicó la falta de un socio consolidado sobre su sector, tampoco estuvo de la mejor manera en los individual y su bajón futbolístico se notó porque era una de las grandes armas de Boca en ataque por sus centro punzantes y precisos. Igual fue titular indiscutido.

Marcelo Saracchi (2): tuvo momentos de rodaje durante el primer semestre, aunque bastante lejos de brillar, pero reiterados problemas de conducta lo obligaron a buscar una salida a mitad de año ya que estaba separado del plantel.

Publicidad

Publicidad

Frank Fabra (2): ciclo más que cumplido en Boca. Fueron pocos los partidos que disputó este año, pero los suficientes para ratificar que su estadía llegó a su fin. A una o dos velocidades menos, incluso hasta pareciera que a desgano y en un contexto que ameritaba todo lo contrario, el 2025 de Fabra fue realmente malo y se irá como jugador libre el 31 de diciembre.

Rodrigo Battaglia (5): dentro del grupo de los mejores futbolistas del año. Con altibajos acorde a casi todos sus compañeros, pero generalmente siendo importante en el equipo. Primero de central y luego de volante, Battaglia representó bien la camiseta de Boca y estuvo a la altura. Además, marcó varios goles por la vía aérea, un arma letal en este final de 2025.

Leandro Paredes (6): crack de elite en el inicio, líder y referente en el final. Tras su arribo a mitad de año, Paredes brilló en los primeros partidos que disputó y le cambió la cara a un Boca que iba hacia el precipicio. En los últimos encuentros mostró un nivel bastante inferior, pero ocupó el rol de capitán y lideró al equipo desde el carácter.

Publicidad

Publicidad

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors. (Getty Images)

Milton Delgado (5): de poca participación al principio, a indiscutido en la recta final. Su Mundial Sub-20 lo catapultó como titular en Boca y, sin ser una gran figura, le alcanzó para quedarse con el puesto aunque lo ayudó la lesión de Battaglia. Lejos de haber tenido un año malo el surgido de las divisiones inferiores.

Ander Herrera (5): pésimo primer semestre, donde vivió lesionado y parecía no poder jugar. En esta segunda mitad y tras un reacondicionamiento físico, el español encontró su rol jugando la última media hora de cada partido y teniendo un nivel muy alto. De hecho disputó un cotejo de titular y lo hizo de maravilla, lo que ilusionó a los hinchas y al DT en esta recta final.

Publicidad

Publicidad

Tomás Belmonte (3,5): jugó poco pero mal. Notablemente alejado de aquel todo-campista que encandiló a todos en Lanús, el volante mixto se mostró errático, inconexo con sus compañeros y llamativamente débil en los duelos. Además, tuvo varias lesiones que le impidieron tener rodaje continuo, lo que agravó su bajo nivel.

Williams Alarcón (3): arribó en enero como el volante de juego que necesitaba Boca, pero no fue ni un cuarto de lo que mostró en Huracán. Ni se convirtió en el armador, ni se lució en la pelota parada y mucho menos aportó desde el banco en los partidos que el equipo necesitaba dar vuelta un resultado. En los últimos partidos ni siquiera entró.

Ignacio Miramón (2): pésimo paso por Boca. Su llegada a préstamo desde Francia parecía una excelente oportunidad para relanzar su carrera, que asomaba como prometedora tras su irrupción en Gimnasia. Sin embargo, múltiples lesiones y flojos rendimientos, son las claves para entender su estadía en Casa Amarilla.

Publicidad

Publicidad

Malcom Braida (3): lo pidió Russo a mitad de año por conocerlo de San Lorenzo, pero fue de los peores jugadores de Boca en el año. A contratiempo de sus compañeros, muy errático y con malas decisiones sobre el campo de juego, la titularidad del principio se convirtió en una suplencia asegurada y prácticamente sin ingresos en los partidos.

Carlos Palacios (4): su arranque acorde a su nivel en Colo Colo, fue apenas una brisa primaveral en un invierno crudo. Nunca fue el conductor que Boca pretendía, extremadamente lejos del arco rival y no fue determinante en el último tercio como lo pretende su posición. De buenas condiciones técnicas, pero de flojo desempeño en el 2025.

Kevin Zenón (3): su técnica no está en discusión, pero su año fue malo. Con un claro bajón a comparación de su gran 2024, empezó a perder terreno y su pedido de ser vendido a mitad de año derivó en ser marginado durante meses. Tras su regreso, jamás brilló ni alcanzó los requisitos mínimos para ser titular nuevamente.

Publicidad

Publicidad

Alan Velasco (3): marcado por el penal errado ante Alianza Lima que significó la eliminación temprana de la Copa Libertadores, luego no pudo remontar la situación. Varias lesiones y múltiples partidos muy por debajo de lo esperado, los 10 millones de dólares cada vez pesan más en la balanza y Velasco pareciera no encontrar el notable nivel que tenía en Independiente y Estados Unidos.

Exequiel Zeballos (5,5): muy de atrás al principio, a figura en el final. El Changuito parecía con un pie afuera y se convirtió en la estrella de Boca en la última recta del campeonato, anotando varios goles y uno de ellos ante River. De esta manera, pudo sortear un mal arranque de año y cerrarlo con un sólido nivel, volviendo a tener su indescifrable gambeta ante los defensores.

Exequiel Zeballos, delantero de Boca durante el Superclásico ante River. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Brian Aguirre (3,5): sin jugar mucho, no hizo méritos para ser clave. Generalmente como suplente pero sin mover la aguja, en las titularidades no fue importante y por su desempeño salió del equipo. Encima coincidió con la levantada de Zeballos, lo que lo perjudicó notablemente. En el final, hasta quedó afuera de los concentrados por Úbeda.

Lucas Janson (2): pésimo año. En un nivel verdaderamente malo y lejos de lo mínimo indispensable para jugar en Boca, todo indica que debería buscar una salida para cambiar de aire lo antes posible y relanzar su carrera antes de alcanzar un punto de no retorno. De hecho, fue borrado por el DT en la recta final.

Miguel Merentiel (5,5): constantes altibajos, en gran parte por consecuencia del nivel del equipo. Pese a no tener su mejor temporada en Boca, fue suficiente para ser el goleador del equipo durante 2025 y marcó en ocasiones importantes. Sin embargo, también tuvo muchos encuentros erráticos y errando situaciones claras que se pagaron muy caro.

Publicidad

Publicidad

Edinson Cavani (3): más lesiones que goles en 2025, literalmente. Con 7 cuestiones físicas y apenas 5 anotaciones, el año de Cavani fue muy malo. No estuvo a disposición durante la mayoría de la temporada y cuando jugó lo hizo de pésima manera. Además, erró un gol insólito debajo del arco en la última jugada ante Alianza Lima, que valía la clasificación en la Copa Libertadores.

Edinson Cavani, delantero uruguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

Milton Giménez (3): empezó como suplente, terminó como titular. Se ganó el puesto porque pagaba con goles cuando le tocaba jugar, pero terminó siendo claramente el peor jugador de Boca en los últimos partidos. Parecía que debía salir del equipo, pero Úbeda lo sostuvo contra todo pronóstico apelando a su cuota goleadora, que no llegó jamás.

Publicidad

Publicidad

Puntaje de los técnicos de Boca en 2025

Fernando Gago (2): eliminado en el repechaje de la Copa Libertadores y perdió el Superclásico ante River con un insólito e inesperado planteo híper defensivo, cuando había llegado al duelo acumulando varias victorias consecutivas con un juego bastante ofensivo.

Miguel Ángel Russo (5): gran arranque de Mundial de Clubes ante Benfica y Bayern Múnich, pésimo cierre con Auckland City. Muy flojo inicio del segundo semestre en el campeonato doméstico, pero finalmente el equipo tuvo una fuerte levantada. Luego su delicada salud empeoró y ocurrió el triste y todavía doloroso fallecimiento.

Claudio Úbeda (5): siguió el legado de Miguelo con una idea prácticamente igual. Acumuló varios triunfos al hilo con momentos de buen juego, pero el desenlace fue la eliminación ante Racing con malas decisiones de su parte.

Publicidad

Publicidad