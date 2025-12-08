Es tendencia:
logotipo del encabezado
BUNDESLIGA

Le dejó una cifra millonaria a Boca, atraviesa una destacada racha como titular en Europa y los hinchas se rindieron ante él: “Mejor que Cubarsí y Huijsen”

Dejó atrás las lesiones y logró encadenar buenas participaciones que ayudaron a su equipo en la Bundesliga.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Aaron Anselmino, defensor de Borussia Dortmund.
© GettyAaron Anselmino, defensor de Borussia Dortmund.

Tras una corta irrupción en la Primera de Boca Juniors, Aaron Anselmino deslumbró a propios y extraños y no tardó en dar el salto a Europa. Chelsea desembolsó alrededor de 20 millones de dólares para quedarse con una de las máximas joyas del Xeneize.

Con apenas 20 años, el pampeano ya demuestra su talento en los principales escenarios del viejo continente. Para foguearse, los Blues lo enviaron a préstamo a Borussia Dortmund por una temporada y en Alemania ya admiran lo que Anselmino puede hacer.

Aunque el zaguero argentino tuvo problemas con las lesiones musculares, algo que lo marginó en el primer tramo de la campaña y que también lo afectó en su paso por Boca, hoy encontró rodaje y fue uno de los futbolistas más destacados de su equipo en noviembre.

En la Bundesliga, en la Copa de Alemania e incluso en la Champions League, Anselmino tuvo enormes rendimientos en la línea defensiva y su equipo ganó los 6 compromisos en los que él fue titular. Una marca que refleja la importancia de su presencia en el equipo. Además, solo recibieron dos goles con cuatro vallas invictas con él desde el arranque.

Esta buena racha disparó los elogios por parte de los hinchas de Borussia Dortmund, que están maravillados con su nivel y lo ponen a la altura de futbolistas como Pau Cubarsí y Dean Huijsen, joyas de Barcelona y Real Madrid, respectivamente, que la rompen como zagueros a pesar de su corta edad.

Pero también levantó un centenar de comentarios por parte de los hinchas de Chelsea, que piden que se lo repesque en enero, de cara al segundo tramo de la temporada.

Publicidad
Desde el entorno de Zeballos apuntaron contra Úbeda por sacarlo en Boca vs Racing: “Todo tocuen”

ver también

Desde el entorno de Zeballos apuntaron contra Úbeda por sacarlo en Boca vs Racing: “Todo tocuen”

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Datos clave

  • Aaron Anselmino destacó en noviembre en Borussia Dortmund tras superar lesiones musculares.
  • Hinchas del Dortmund lo comparan con Pau Cubarsí y Dean Huijsen actualmente.
  • Fanáticos de Chelsea piden repescar al defensor en enero para la temporada.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Ni Gallardo ni ningún otro: Costas lo hizo de nuevo y demostró que es el mejor DT del fútbol argentino

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Karim Adeyemi podría ir a la cárcel por posesión de armas
Fútbol europeo

Karim Adeyemi podría ir a la cárcel por posesión de armas

Las dos realidades de Aaron Anselmino: de los elogios que ilusionan a todo Borussia Dortmund a una nueva lesión de la que preocuparse
Fútbol europeo

Las dos realidades de Aaron Anselmino: de los elogios que ilusionan a todo Borussia Dortmund a una nueva lesión de la que preocuparse

Intentó seguir los pasos de su hermano, fue figura en el Mundial de Clubes y a cuatro meses de su llegada, busca irse del club
Fútbol europeo

Intentó seguir los pasos de su hermano, fue figura en el Mundial de Clubes y a cuatro meses de su llegada, busca irse del club

Pronósticos Inter vs Liverpool: Ios Nerazzurri y los Reds buscan afirmarse en la Champions League
Apuestas

Pronósticos Inter vs Liverpool: Ios Nerazzurri y los Reds buscan afirmarse en la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo