Le dejó una cifra millonaria a Boca, atraviesa una destacada racha como titular en Europa y los hinchas se rindieron ante él: “Mejor que Cubarsí y Huijsen”

Tras una corta irrupción en la Primera de Boca Juniors, Aaron Anselmino deslumbró a propios y extraños y no tardó en dar el salto a Europa. Chelsea desembolsó alrededor de 20 millones de dólares para quedarse con una de las máximas joyas del Xeneize.

Con apenas 20 años, el pampeano ya demuestra su talento en los principales escenarios del viejo continente. Para foguearse, los Blues lo enviaron a préstamo a Borussia Dortmund por una temporada y en Alemania ya admiran lo que Anselmino puede hacer.

Aunque el zaguero argentino tuvo problemas con las lesiones musculares, algo que lo marginó en el primer tramo de la campaña y que también lo afectó en su paso por Boca, hoy encontró rodaje y fue uno de los futbolistas más destacados de su equipo en noviembre.

En la Bundesliga, en la Copa de Alemania e incluso en la Champions League, Anselmino tuvo enormes rendimientos en la línea defensiva y su equipo ganó los 6 compromisos en los que él fue titular. Una marca que refleja la importancia de su presencia en el equipo. Además, solo recibieron dos goles con cuatro vallas invictas con él desde el arranque.

Esta buena racha disparó los elogios por parte de los hinchas de Borussia Dortmund, que están maravillados con su nivel y lo ponen a la altura de futbolistas como Pau Cubarsí y Dean Huijsen, joyas de Barcelona y Real Madrid, respectivamente, que la rompen como zagueros a pesar de su corta edad.

Pero también levantó un centenar de comentarios por parte de los hinchas de Chelsea, que piden que se lo repesque en enero, de cara al segundo tramo de la temporada.

