Escándalo en Boca: la familia de un jugador resistido se cruzó con los hinchas tras la derrota ante Racing

En La Bombonera, por la primera semifinal del Torneo Clausura, Boca no pudo hacerse fuerte de local y perdió 1 a 0 con Racing, por lo que quedó eliminado del certamen y no pudo coronar el año con un título. De esta manera, cerró la temporada futbolística.

A lo largo del partido, los hinchas del Xeneize criticaron el rendimiento de varios de los jugadores dirigidos por Claudio Úbeda. Uno de los principales apuntados fue Milton Giménez, el delantero que fue titular y que en los últimos partidos no pudo convertir goles.

Durante el encuentro, hubo una situación particular con los fanáticos del elenco de la Ribera y la familia del delantero con pasado en Banfield, ya que hubo un encontronazo tras las críticas que recibió Giménez al desperdiciar situaciones claras para abrir el marcador.

Según pudo saber Bolavip hubo un altercado entre los hinchas de Boca y la familia de Giménez. Finalmente, la pelea no pasó a mayores debido a que hubo intervención por parte de la seguridad presente y a los pocos minutos se calmaron las aguas en la tribuna de La Bombonera.

Tweet placeholder

Milton Giménez fue criticado por los hinchas de Boca

Luego de la derrota ante Racing que derivó en la eliminación del Xeneize en el Torneo Clausura, los hinchas explotaron en las redes sociales contra el rendimiento del delantero. Más allá de su mal partido ante la Academia, viene arrastrando malos niveles en los últimos partidos.

Publicidad

Publicidad

ver también La polémica decisión de Claudio Úbeda con los jugadores de Boca tras la eliminación ante Racing del Torneo Clausura 2025

Es por eso que fue tendencia en las redes, en donde afirmaron que “su existencia es una tragedia para el fútbol rioplatense” y lo consideraron el peor futbolista del equipo a lo largo de esta semifinal, en la que el elenco de la Ribera quedó en la puerta de una nueva final a nivel local.

Los números de Milton Giménez en Boca

Desde su llegada al Xeneize a mediados de 2024, el delantero de 29 años lleva disputados un total de 59 partidos, en los que convirtió 17 goles y aportó 5 asistencias. Además, recibió 11 amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

En síntesis

Boca Juniors fue eliminado del Torneo Clausura tras perder 1-0 contra Racing en la semifinal en La Bombonera, cerrando el año sin títulos.

fue eliminado del Torneo Clausura tras perder contra Racing en la semifinal en La Bombonera, cerrando el año sin títulos. Uno de los principales apuntados por los hinchas fue el delantero Milton Giménez , quien fue criticado por desperdiciar situaciones de gol.

, quien fue criticado por desperdiciar situaciones de gol. Se reportó un altercado en la tribuna de La Bombonera entre hinchas de Boca y la familia de Milton Giménez , el cual fue contenido por personal de seguridad.

en la tribuna de La Bombonera entre hinchas de Boca y la , el cual fue contenido por personal de seguridad. Los hinchas expresaron su frustración en redes sociales, donde el delantero fue tendencia y calificado como el peor jugador del equipo en la semifinal.

Publicidad