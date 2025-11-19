Fue verdugo de River y un ídolo de Boca lo enalteció: “Es el Cristiano Ronaldo de Sudamérica”

A pocos días de que se dispute una nueva edición de la final de la Copa Sudamericana, donde Lanús y Atlético Mineiro buscarán obtener el título en el Estadio Defensores del Chaco, los análisis comienzan a quedar de lado. Pero hasta que el árbitro dé el pitazo inicial, las palabras continuarán circulando.

En este caso, quien se encargó de hacer un breve análisis sobre lo que pasa entre los clubes brasileños y los del resto de Sudamérica, fue Óscar Córdoba, el colombiano ex arquero de Boca, donde ganó todo y se transformó en uno de los grandes ídolos del club argentino.

“Todos compiten al más alto nivel, tienen inversionistas e inyección de capital que llevan a contrataciones de jugadores que no están retirándose, sino que están en un muy buen momento y que le aportan a la cancha. Cuando nosotros buscamos exportar, ellos están importando”, sostuvo en diálogo con DSports.

Por otra parte, y tras lo que fue la actuación de Atlético Mineiro, en 2024, donde llegó a la final de la Copa Libertadores tras apabullar a River en las semifinales, este año hizo lo propio con la Copa Sudamericana. Y allí fue cuando focalizó en la gran estrella que tienen los dirigidos por Jorge Sampaoli: “Me quito el sombrero con Hulk. Midiendo las proporciones, es el Cristiano Ronaldo de Sudamérica: vive para el fútbol, se alimenta para el fútbol, sueño con el fútbol. Físicamente, si te pasa por encima, te destroza”.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana?

Según lo anunció la casa madre del fútbol sudamericano, la final de la Copa Sudamericana se jugará el próximo sábado 22 de noviembre, en el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en la ciudad paraguaya de Asunción. Allí, se conocerá al campeón, donde Atlético Mineiro y Lanús serán los protagonistas.

Entradas para la final de la Copa Libertadores 2024

CONMEBOL comunicó a través de su sitio web que ya están a la venta las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2025.

Los aficionados podrán adquirir sus entradas exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada para la venta del evento: www.tuti.com.py

Para más información y actualizaciones sobre el proceso de venta de entradas, invitamos a seguir los canales oficiales de la CONMEBOL Sudamericana, así como los sitios oficiales de ueno Bank.

*Los precios publicados en www.tuti.com.py tienen un tipo de cambio referencial. Los precios se muestran en dólares estadounidenses (USD) y en guaraníes (Gs.), utilizando un tipo de cambio referencial al momento de la publicación. El monto final cobrado en guaraníes (Gs.) podrá variar según el tipo de cambio aplicado por la entidad emisora de la tarjeta de crédito al momento de la transacción. Los precios incluyen la comisión por servicio de la ticketera y los impuestos vigentes.

