Luego de muchas especulaciones, desde Boca contaron los motivos por los que Jorman Campuzano no está en la lista de convocados.

Se supo: el motivo por el que Campuzano no está en la lista de convocados de Boca

Boca llegó a Paraná para enfrentar a Patronato, fue recibido por una multitud y sueña con seguir en levantada tras ganarle 3-1 a Estudiantes de La Plata. Mientras, algunos sueñan con Edinson Cavani, otros miran de reojo a Adonis Frías y cientos se preguntan por la ausencia de Jorman Campuzano. Desde Boca explicaron las razones por las que no jugará el colombiano.

Luego de que varios especularan con una posible venta fugaz de Campuzano, el Xeneize contó la razón oficial por la que el volante central no será de la partida ante Patronato este domingo. ¿Por qué no juega el mediocampista?

Según informó TyC Sports, "El motivo de que Campuzano no forme parte del plantel de Boca ante Patronato no tiene que ver con una cuestión futbolística, sino con que atraviesa una gripe que no le permite estar en plenas condiciones como para afrontar el partido".

Igualmente, en las redes no paran de hacer especulaciones con el futuro del colombiano, que no es del gusto del cuerpo técnico y podría elegir cambiar de aire en este mercado de pases. A esperar, por ahora el volante se recuperará de la gripe.